Bergens klimaambisjoner er mer gulrot enn pisk

Det er viktig å tilnærme seg de store spørsmålene om klima og miljø med ydmykhet og ikke med hovmod.

I den nye klimastrategien er målet at Bergen i 2030 skal være «et lavutslippssamfunn».

Kjersti Fløttum Professor, Institutt for fremmedspråk, UiB

Klimafortellingene er mange og forskjellige, ikke minst når det gjelder synet på hva som kan eller bør gjøres for å redusere alvorlige konsekvenser av klimaendringene.

Bergen kommune har nettopp lagt ut på høring sin nye «Grønn strategi», med sin fortelling og ambisjoner for å bli et lavutslippssamfunn i 2030.

Strategien inneholder både gulrot og pisk, for både enkeltindivider, organisasjoner og næringsliv, men gulroten synes å ha fått særlig stor vekt.

Språkbruken bidrar til å unngå det svært pessimistiske perspektivet og makter å fremheve det positive og de mange muligheter som følger med ulike klimatiltak.

Det gis flere eksempler på handlinger som skal sørge for at vi opplever byen Bergen som «triveligere» å leve i. Positivt er det også at strategien baserer seg på sammenhengen mellom miljøvern, bevaring av naturmangfold og klima og relaterer den til flere bærekraftsmål.

Fakta Fire hovedmål i Grønn strategi for Bergen kommune redusere de direkte utslippene så mye som mulig

redusere ressursbruk og utvikle en sirkulær økonomi

ta vare på og styrke naturen i møte med klimaendringene

tilpasse oss klimaendringene og omstille samfunnet Kilde: Grønn strategi, 2022–2030 Les mer

I 2019 erklærte Bergen kommune «klimakrise», og det er selvfølgelig helt sentralt å understreke alvoret i situasjonen, men det må ikke bidra til at man overveldes av maktesløshet og håpløshet.

Derfor er det viktig å understreke hva det «grønne» kan bidra med av muligheter og positive perspektiver. Det er samtidig viktig å tilnærme seg de store spørsmålene om klima og miljø med ydmykhet og ikke med hovmod.

Denne strategien greier det ved å peke på at mye og ny kunnskap og forskning trengs og ved å understreke at de foreslåtte tiltakene må yte rettferdighet, slik det sies her: «For at Bergen skal være en god by å leve i, må godene og byrdene av klimaarbeidet bli rettferdig fordelt».

Strategien gir klart uttrykk for at dette ikke er noe kommunen kan greie alene, det inviteres til en dugnad mellom hver enkelt innbygger, organisasjoner, bedrifter, medier og forskningsinstitusjoner.

Når det gjelder enkeltmennesker, vet vi en god del om hvilke holdninger de har til å bidra til løsninger på klimaspørsmålet.

Gjennom undersøkelser i Norsk medborgerpanel har vi kunnskap om både hva de tenker om sitt eget ansvar, hva de mener de kan bidra med og hva de mener er vanskelig eller umulig.

Dette er nasjonale undersøkelser, men resultatene skiller seg trolig ikke veldig fra det bergensere tenker og mener. Generelt sier deltakerne at de er villige til å bidra til å begrense klimaendringer og mange sier de har endret livsstil (om ikke mye, så i alle fall «litt»).

Men noe av det mest interessante, i lys av klimastrategien vi snakker om her, er at de uttrykker klare ønsker om bedre veiledning og tilrettelegging for å gjøre klimavennlige valg i hverdagen.

Disse svært legitime ønskene kan oppfylles av kommunens forslag til klimastrategi, dersom den formidles bredt og presenteres og diskuteres på lett tilgjengelige møteplasser og fora.

Høsten 2021 ble niendeklassinger fra Bergen invitert til å gi innspill til Grønn strategi. De nesten 1000 elevene som deltok, ga uttrykk for hvilke satsinger de syntes var viktigst for Bergen. CO₂-fangst på boss-forbrenningen i Rådalen fikk første prioritet, og bedre og billigere kollektivtransport ble fremhevet som det viktigste for eget klimaavtrykk.

Ungdommens engasjement vil bli en viktig støtte til politiske vedtak for å gjennomføre strategien. I fjor vår gjennomførte CLIMLIFE-prosjektet ved Institutt for fremmedspråk en undersøkelse blant videregående elever i Bergen om holdninger til levemåte i et klimaperspektiv og om syn på politisk innflytelse.

59 prosent av de 381 elevene som deltok mente at de hadde en viss politisk innflytelse, og da i hovedsak gjennom å påvirke familie og venner.

Disse elevene hadde en snittalder på 17 år da undersøkelsen ble gjennomført, men de fleste har nå fått stemmerett. Det er noe å tenke på til neste høsts kommune- og fylkestingsvalg!

Bergens forslag til ny «Grønn strategi» er lovende. Det er å håpe at høringene vil bidra videre, ikke minst ved å vektlegge mulighetene for en optimistisk og positivt orientert utvikling til beste for alle i Bergen.

Forslaget har greid å ta brodden av «lille meg»-perspektivet om at det jeg gjør ikke betyr noe i den store sammenhengen. Her skal vi alle delta. Så får vi se i hvilken grad det kan bli «en offensiv, radikal og rettferdig omstilling».