Jeg elsker piercinger. Men bør det ikke være en aldersgrense?

«Hvorfor skal voksne bestemme over kroppen til en baby på en slik måte?» spør innsenderen.

Regine Folkman Rossnes Tekstforfatter, Oslo

Flere bilder av en smilende baby dukket nylig opp i Facebookfeeden min. I innlegget het det at en navngitt baby «på 11 måneder har fått øreflippene sine piercet». Dette innlegget ble publisert av butikken og piercingstudioet Witchy Bitchy i Bergen.

Personlig elsker jeg piercinger. Totalt har jeg tolv stykker, alle i ørene. De første fikk jeg i øreflippene mine da jeg gikk i syvende klasse. De resterende måtte jeg vente med til jeg ble myndig. Nå er jeg tretti år, fornøyd, og kan stå for valgene jeg har tatt.

Regine Folkman Rossnes har selv tolv piercinger i ørene, men er kritisk til at små barn får hull i øreflippene.

Vi lever i et samfunn hvor vi er opptatte av grensesetting, og prøver å lære barn fra tidlig alder at de har rett til å bestemme over egen kropp. Derfor reagerer jeg negativt når jeg ser babyer som får øreflippene sine piercet.

Ja, det er normalt å se folk, spesielt kvinner, ha piercet øreflippene sine. Men hvorfor skal voksne bestemme over kroppen til en baby på en slik måte, uten å la barnet bli stort nok til å kunne ta sitt eget valg? Det synes jeg ærlig talt er ganske ekkelt å se.

Babyen smiler på bildene, men kan umulig vite hva hun har vært med på.

En ting er foreldrene som tar med babyene sine til et piercingstudio. Men skal ikke piercingstudioene også ha et visst ansvar? Hva med å ha en viss aldersgrense? Som mitt faste piercingstudio Pinpoint i Oslo. Der er aldersgrensen for piercing i øreflipp på seks år med foresatt til stede, samt at ID må vises.

Denne Facebook-posten, med bilder av en baby med ørering, fikk innsenderen til å reagere. Butikken har nå fjernet innlegget.

Jeg skrev derfor en kommentar i Facebook-innlegget til Witchy Bitchy, der jeg stilte meg kritisk, skrev at jeg syntes dette er ekkelt, og spurte om aldersgrense. Kommentaren min ble slettet, og jeg er nå blokkert fra å se Facebook-siden.

Selv har jeg vært kunde av klær/tilbehør hos Witchy Bitchy i over ti år, og synes det er synd de ikke kan ta imot kritikk på en saklig måte.

Eierskap over egen kropp er viktig – ta ansvar!