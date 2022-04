I Bergens bomiljø må det være rom for alle

Debatten om boliger for rusavhengige er skarp, og boligkøene blir ikke mindre mens den raser.

Ap-politikerne Leonora Hjelle og Reidar Staalesen opplever det ikke utrygt å bo med sine familier i nærheten av tre hospitser.

Reidar Staalesen Bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Bergen

Leonora Hjelle Bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Bergen

Byen vår topper en statistikk ingen kan være stolte av. I Bergen står 362 mennesker uten bolig, mens 238 står i kø for kommunal bolig.

På bystyremøtet 27. april behandlet vi en sak om botilbud til rusavhengige. Vi reagerer sterkt på hvordan flere i bystyremøtet snakket om denne gruppen mennesker.

Det gir en vond følelse å høre flere av byens politikere, de på samfunnstoppen, gi uttrykk for at mennesker er et stort problem eller en stor utfordring. Dette er sårbare mennesker som trenger at fellesskapet stiller opp for dem, da hjelper det verken dem eller deres nye naboer å omtale dem slik.

Vi er utrolig skuffet over at enkelte av partiene som vi tidligere har opplevd har vært på denne gruppen menneskers side, nå ikke bidrar til at boligkøen reduseres mest mulig.

Slik vil boligene i Sandalssringen se ut, ifølge de opprinnelige planene.

Vi forstår veldig godt at både barn og voksne kan bli redde når det kommer nye, ukjente naboer i nærområdet. Likevel vil vi si at disse beboerne hver for seg er ganske like som alle oss andre.

De har utfordringer, men de har også håp og drømmer. De er noens sønn, noens datter, noens mor eller far. Noen av dem kan en gå forbi på gaten uten å tenke mer over det, mens andre kan ha mer synlige utfordringer.

Vi bor begge to med våre familier i Sandviken, der vi kan møte alle typer mennesker. Nær våre leiligheter har vi tre hospitser innen en relativt liten radius. Vi har heroinassistert behandling rett over gaten, og vi møter daglig disse menneskene som angivelig vil gjøre nabolaget utrygge.

Vi opplever derimot å møte mennesker som blir glad for et vennlig ansikt i gaten, og som hilser på Reidar sin sønn og tuller med ham. Og vi møter mennesker som er opptatt av å ikke være synlig i samfunnet – som føler seg som en belastning.

Vi er glade for at våre familier bor i et område der vi kan møte alle typer mennesker, de som trenger hjelp, de som ikke gjør det og at vi alle har tilbud vi benytter oss av i bydelen. For det er dette som er en inkluderende og raus by. Ikke at mennesker som trenger vår hjelp, blir omtalt som et problem.

Det har lenge vært bred politisk enighet om at alle bergensere skal ha trygge boliger og gode hjem. Likevel har det vist seg at noen partier motarbeider dette målet. Onsdag klarte vi etter en lang kamp å innfri en liten del av dette løftet. Men vi har en lang vei å gå, og i mellomtiden er det verdt å tenke over hvordan man snakker om sine medmennesker.