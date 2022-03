Vi må unngå en ny skamplett

Foreldre, besteforeldre, tanter og onkler, lærere, politikere og alle vi andre bærer et ansvar for hvordan vi ordlegger oss når vi skal fordømme krigen.

«Det er Putin og hans regime som står bak krigen, ikke russiske barn bosatt i Norge», skriver Jan Roar Hatlem.

Jan Roar Hatlem Florø

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det er noe vi alle har håpet og trodd var et tilbakelagt kapittel i vår del av verden, men vi har igjen krig i Europa. Den siste uken har vi vært vitne til Russlands brutale angrep mot Ukraina. Bildene av døde sivile og soldater, ødelagte bygninger og ikke minst flere hundre tusen mennesker på flukt fra krigens galskap, har sjokkert oss alle.

Det er hjerteskjærende å se bildene av familier der mannen må ta farvel med kone og barn, vel vitende om at de kanskje aldri vil få se hverandre igjen. I løpet av noen få dager har livet til de grader blitt snudd opp-ned for millioner av mennesker i det unge demokratiet Ukraina.

Det er ikke det minste rart at dette opprører oss alle.

Det er likevel i disse dager vi alle også bærer på et ansvar for å holde hodet såpass kaldt at vi retter sinnet og frustrasjonen mot rett adresse.

Hele det norske samfunnet har ansvar for å stanse hets av russere, skriver Jan Roar Hatlem.

I vår forhistorie finner vi mange kapitler det slett ikke er grunn til å være stolt av. Etter andre verdenskrig ble det født mellom 10.000 og 12.000 barn som hadde norsk mor og tysk far. Behandlingen mange av disse barna fikk er et skammens kapittel.

I likhet med alle oss andre valgte de ikke sine foreldre. Men de ble likevel straffet. Mange av dem ble svært dårlig behandlet. På barnehjemmene, på skolene, i lokalsamfunnene.

Les også Det blir ikkje fred i Ukraina av at vi boikottar Dostojevskij

Norske myndigheter forsøkte å bortadoptere flere tusen av krigsbarna til nøytrale land, med begrunnelse i at de ville får det bedre der enn i Norge grunnet de sterke anti-tyske holdningene som preget landet i etterkrigstiden. Fremstøtet resulterte ikke i konkrete resultater, men mange mødre ble likevel fratatt sine barn, i de fleste tilfellene med tvang. Mange av barna endte på institusjoner, der de ofte ble utsatt for overgrep og mishandling.

Nå skal jeg ikke trekke noen direkte sammenlikninger med behandlingen av de såkalte tyskerbarna.

Men, vi hører nå om urovekkende mange tilfeller der russiske barn og voksne bosatt i Norge utsettes for hets, mobbing og trakassering. Hele samfunnet bærer på et ansvar for å stanse dette. Det er Putin og hans regime som står bak krigen, ikke russiske barn bosatt i Norge.

Les også Slik kan du snakke med barn om krigen i Ukraina

Foreldre, besteforeldre, tanter og onkler, lærere, politikere og alle vi andre bærer et ansvar for hvordan vi ordlegger oss når vi skal fordømme krigen.

Norgeshistorien har mange stygge kapitler i seg. Vi trenger ikke flere. Stans mobbingen av uskyldige barn.