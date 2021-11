Vi står sammen, Rødt

La oss løfte blikket hundre år fremover og tenke på hva Bryggen kan bli.

En tunnelløsning er mer komplisert, men fullt gjennomførbar, skriver Thomas Flesland.

Thomas Flesland Bystyrerepresentant, Senterpartiet

«No startar kaoset», skrev BTs kommentator Gerd Tjeldflåt, den 28. oktober. Hun fikk rett. De siste ukene har handlet om bybane, bybane og bybane. Presset øker, og særlig Rødt har virkelig fått kjenne på det.

LO-leder Fauzia Hussain-Wiik ber på forsiden av lørdagens BA: «Rødt ta til fornuft». Videre sier hun at «hun stoler på Rødt». Og at bane med bane over Bryggen, vil «det bli mye mindre trafikk på Bryggen, mye mindre eksos og bråk med Bybanen. Det vil bli fint og fredelig, opp mot situasjonen slik den er i dag».

Til det siste først. Dette argumentet går igjen og igjen. Dersom Bybanen legges over Bryggen, vil bilene forsvinne, og alt blir mye bedre enn i dag. Men, hvor skal bilene ta veien? Og, dersom man ønsker bilene bort fra Bryggen, kan ikke dette gjøres via et politisk vedtak, i stedet for med bybane som virkemiddel?

Selvsagt kan man det. Se bare på forsøksstengningene som har vært de to siste somrene. Tidligere byrådsleder Harald Schjelderup sa det greit i 2013: «Å gjøre Bryggen bilfri er ikke avhengig av å plassere en bybane der».

Neste mann ut er SVs gruppeleder, Mikkel Grüner, som i BT 7. november flere ganger påpeker at det er «Rødts tunnelutredning» man nå har fått på bordet». Dette er manipulasjon og en bevisst strategi fra Grüner. Det er ikke Rødt sin rapport som har kommet, for Rødt alene har selvsagt ikke flertall i bystyret.

Avslutningsvis kommer følgende slutning: «Rødts tre representanter har altså nå en historisk mulighet til å redde prosjektet, eller i stedet måtte bære ansvaret for at det igjen saboteres. Det er bare Rødt som kan redde Bybanen til Åsane». Grüner forteller oss, på frimodig vis, at Rødt enten kan komme sammen med SV og «de gode», eller velge å sabotere hele prosjektet. Dette er sterk kost.

Sakens kjerne består i å verne Bryggen for all fremtid. Det gjør man ikke med å sette opp en barriere med bybanevogner. Og husk på det: Vognene skal passere. De skal forbi. Det blir intet stopp på Bryggen.

Når det gjelder gjennomføring av en tunnelløsning, er det helt åpenbart at en slik løsning er fullt gjennomførbar. Mer komplisert? Ja, det ligger i sakens natur. Men likevel fullt mulig å få til. Vi bor i tunnellandet Norge og har bygget tunneler i generasjoner. Under fjorder og fjell. Grunnvann er heller ikke noe nytt. Det ligger allerede en tunnel der, og den har lagt der lenge. Bryggen har ennå ikke rast sammen.

Vi såkalte «tunneltilhengere» har stilt spørsmål ved rapportene som er forelagt, og jobber fortsatt med å få viktige og avgjørende svar i saken. Og, vi står sammen. Rødt skal vite at de ikke er alene.

Det er ikke de som avgjør dette, men vi. En gruppe mennesker i bystyret, med en felles, genuin kjærlighet og visjon for Bryggen. Glem politiske akser og sider. La oss se forbi manipulative taktikker, og løfte blikket hundre år fremover. Tenk hva Bryggen kan bli.