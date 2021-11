Tunnelforslaget er oppskriften på en giftpille

Kim F. Lingjærde reagerer på hvilket tunnelforslag som er utredet av fagfolkene i Bergen kommune.

Som man roper i skogen, får man svar.

Kim F. Lingjærde Styreleder Stiftelsen Bryggen

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

De siste ukers debatt over Bybanens trasévalg til Åsane har vært variasjoner over temaet dagløsning eller tunnel. De fleste problemstillingene knyttet til dagløsningen er tilstrekkelig kjent til at debatten, uansett ståsted, har vært ført på en slik måte at de fleste innlegg og kommentarer har vært knyttet til tolkninger og vektlegging av argumenter for og imot. Slik er det ikke når det gjelder tunnelalternativet.

Derfor er det heller ikke mulig for de som har forfektet tunnelalternativet å forholde seg til fagetatens forslag, uten å problematisere helt fundamentale premisser for diskusjonen.

Les også Høgre, Sp og Raudt fremja motforslag om Bybanen

Frem mot kommunevalget i 2015 var det tunnelinnslag ved Peter Motzfelts gate som lå til grunn for de folkevalgtes valgkamp og standpunkt. Dette alternativet er blitt viet oppmerksomhet i de senere årene, og er underlagt videre studier for gjennomførbarhet.

Når fagetaten for Bybanen på de folkevalgtes oppdrag skulle levere en skisse for et tunnelalternativ, ble overraskelsen derfor stor da forslaget forelå. Det fremlagte forslaget skaper ikke tillit til at våre folkevalgte og alle interessenter har fått et reelt alternativ.

Les også Bybanesaken er en studie i politisk kollaps

Skissen er laget av et fagmiljø som anvender de grunnleggende karaktertrekkene ved bybanekonseptet, blant annet ved hyppige stopp. Det har ligget i deres mandat, og er overensstemmende med deres DNA. Man har ikke søkt å presentere et tunnelalternativ som kan bidra til å beskytte Bryggen og ivareta kulturminnevern.

Dette kan virke som en liten detalj, men har fundamental betydning for resultatet. Forslaget er unødig fordyrende, og er presentert med en nær oppsiktsvekkende serie av problemstillinger som både provoserer og som sår tvil med usikkerhet som våpen.

Det siste gjelder eksempelvis grunnvannstanden bak Bryggen, forsinkelser for nye utredninger og konsekvenser for kulturlag som kan berøres ved tunneldriving. Det er lagt opp til riving av verneverdige bygninger for godt mål. Dette er oppskriften på en giftpille, og er langt fra det konstruktive bidraget man kunne ha håpet på.

Følgeskadene av dette spiller direkte på de viktige valgene vi står overfor: Den pågående konsekvensutredningen for verdensarven får servert dette som grunnlag for sin vurdering. De er programmessig påtvunget en løsning som må gis tommelen ned. Våre folkevalgte blir stilt overfor et alternativ det skal mot til for å gjennomskue. Det blir også et uimotståelig ekkokammer for de mange interessegruppene som er prisgitt det som er servert.

24. november skal bystyret gjøre et viktig valg. Fagetatens tunnelalternativ har skapt unødvendige barrierer for flertallet. De skal imidlertid stemme på tunnel i trygg forvissning om at de har det folkevalgte flertallet og befolkningen bak. I tillegg avgis stemmene med kunnskap om at Bergen til sist vil få en Bybane til Åsane og en trasé som sikrer verdensarven for fremtidens generasjoner.