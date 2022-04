Bompenger er ikke bærekraftig

Bilavhengigheten må bli mindre. Ikke bare for folk, men også for kommunen.

«Øker vi bompengene, øker vi også kostnaden ved å redusere antall biler i fremtiden», skriver innsenderne.

Magne Hagesæter Bystyrerepresentant for Rødt Bergen

Mailiss Solheim-Åkerblom Gruppeleder for Rødt Bergen

I et svar til Cesilie Tveit fra FP skriver Gaute Baarøy fra Ap 31. mars at økte bompenger er et nødvendig tiltak for å få ned biltrafikken over Danmarks plass, siden Ringveg øst i seg selv ikke reduserer trafikken nok. Det siste poenget er riktig. Men å bruke bompenger som miljøverktøy har to store problemer.

Avhengighet av bompenger undergraver arbeidet for å redusere biltrafikken. Allerede i dag har vi store prosjekter betalt av at vi har nok biler på veiene. Øker vi bompengene, øker vi også kostnaden ved å redusere antall biler i fremtiden. Bompenger er dermed ikke bærekraftig. Uansett om midlene er øremerket Bybanen eller går inn i kommunekassen.

Flate avgifter, som bompenger, øker forskjellene, skriver Mailiss Solheim-Åkerblom og Magne Hagesæter fra Rødt.

Dette paradokset har etter hvert blitt tydelig for politikerne, og blir beskrevet som en målkonflikt i Regional transportplan. Likevel skyver de dette problemet foran seg, og noen andre blir nødt til å velge mellom miljøet og inntekter fra bilene i fremtiden.

De aller fattigste har ikke bil, men det store flertallet av vanlige folk med middels eller lave lønninger har det. For de rikeste er avgiften ubetydelig. For vanlige arbeidsfolk er det et innhogg i lommeboken. Buss og bane bruker stort sett lengre tid enn bilen. De færreste med vanlige jobber har en ekstra halvtime å avse om morgenen.

Så lenge politikerne fortsetter å øke bussprisene mer enn prisene på drivstoff, er det en tap-tap-situasjon for mange å gå over til kollektiv. Når bompengene attpåtil øremerkes miljøtiltak, svekker det støtten til gode tiltak som vi trenger.

Det er likevel fullt mulig å redusere både biler og forurensing. Billettprisene og veibanen er underlagt politisk styring. Vi mener det er nødvendig å legge veien på Danmarks plass under bakken med færre kjørebaner. Vi kan allerede nå starte omleggingen av veikrysset ved å gjøre Ibsens gate enveiskjørt og bruke vestgående retning som sykkelvei.

Sammen med kutt i billettpriser og flere avganger, så vil mange få gode grunner til å endre transportmiddel, uten at forskjellene i samfunnet øker.