Vi må selvmedisinere oss med glede over livet og mennesker vi har rundt oss.

«Hvor mye av verdens problemer skal vi bære på våre skuldre i dagliglivet?» spør Thea Økland.

Thea Økland Liaflaten, Åsane

I flere år har vi fulgt NRK minutt for minutt med Lars Monsen over Hardangervidda, Bergensbanen og Hurtigruten. Det har vært sendinger med fin natur, glade mennesker og kultur. Til glede og underholdning.

For snart to år siden fikk vi et farlig virus vi har fulgt minutt for minutt. Medier har vært fylt med statistikk og prognoser. Både til informasjon for noen og frykt for andre. Så kom strømkrisen, og vi fikk strømpriser minutt for minutt. Og nå sist Ukraina minutt for minutt. Det er mye å ta inn! Og det er langt ifra underholdning.

Som menneske kan vi ikke unngå kriser i løpet av livet. Allikevel blir vi fanget i et negativt nyhetsbilde hvor kriser står i kø. Hvor mye av verdens problemer skal vi bære på våre skuldre i dagliglivet? Er vi inne i en krisespiral?

Oppi alt dette er det nå godt at de fleste restriksjoner er opphevet med hensyn til pandemien her til lands. Litt etter litt vil vi venne oss til et «normalt» liv. Planlegge vinterferie og sommerferie. Kunne samles igjen på tvers av antall mennesker. Det er mye å glede seg over minutt for minutt også. Dagene lysner minutt for minutt, og fuglene synger sine kjære og fine melodier.

Det er bare å ta på seg nærsyntbrillene, så vil vi oppdage mer enn pågående kriser rundt omkring. Snart står våren for tur! Vi må selvmedisinere oss med glede over livet og mennesker vi har rundt oss. Verden er et godt sted å bo også.