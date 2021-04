Jeg er født i Norge, men tror aldri jeg vil føle meg norsk

«Svarting», «pakkis», «brunost», «muslimhelvete», «nigger» og «jævla naver». Dette er ting jeg er blitt kalt gjennom årene.

I alle år har jeg jobbet for å vise meg verdig for menneskene som dømmer meg, forteller Jan-Rune Patrick Bang Hansen i dette debattinnlegget. Han er varamedlem i bystyret. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Jan-Rune Patrick Bang Hansen Loddefjord

Jeg en 40 år gammel mann, født og oppvokst i Loddefjord. Mor er norsk og far er fra Sri-Lanka.

I alle år har jeg vært omringet av venner i alle farger, men i barndommen var det i områdene rundt Loddefjorddalen store forskjeller på hvordan en ble akseptert. Det å vokse opp i Loddefjord ville jeg ikke vært foruten, den dag i dag mener jeg at dette er det beste stedet å vokse opp i Bergen. Men som alle andre steder i denne byen, så møter man fordommer og uvitenhet.

Tidlig i barndommen følte jeg på at jeg var annerledes, annerledes i form av farge. Dette kom i all hovedsak fra mennesker som den gang var i 40-årene og oppover. Her startet min kjennskap med å bli sett ned på, en uting jeg også opplever den dag i dag.

Jeg er født i Norge, som såkalt norsk, men med feil farge.

I alle år har jeg jobbet for å vise meg verdig for menneskene som dømmer meg. Jeg har fagbrev som kokk og jobber i dag som assisterende kjøkkensjef i Forsvaret. Forsvaret har vært min arbeidsgiver siden arbeidslivet mitt startet i 1998. Mange av disse årene har jeg brukt med flagget på armen til sjøs og i Afghanistan. Jeg har tatt på meg mange verv i styrer og utvalg og er 1. vara i bystyret for Ap. Alt for å prøve å bli akseptert uavhengig av farge, som nordmann.

Men jeg tror aldri jeg vil føle meg norsk.

Loddefjord er det beste stedet å vokse opp i Bergen, mener innsenderen. – Men som alle andre steder i denne byen, så møter man fordommer og uvitenhet, skriver han. Foto: Bjørn Erik Larsen

Fremmedfrykten og fordommene er overalt; på skolen, i nabolaget, i bystyret og i forsvaret. Ja, i alle ledd.

Jeg har lært meg å akseptere dette og slå meg til ro med det jeg føler. Men jeg stiller meg spørsmålet om dette noen gang kan bli bedre. Kan vi som mennesker noen gang se på hverandre uten å se fargen først, og heller se mennesket i stedet?

Det tror jeg. Men det ligger et stykke inn i fremtiden med mye forebyggende arbeid.

Om du tok deg tid til å lese dette, vil jeg takke deg for det. Samtidig vil jeg presisere at dette er hva jeg føler. At dette er noe som går igjen hos andre, håper jeg virkelig ikke. En god avslutning på dette leserinnlegget er om du hører sangen «Ghettoparasitt» av Hkeem. Den oppsummerer ganske mye.

Helt til slutt: Vær medmenneske, alle har følelser – uavhengig av farge, fasong eller legning. Vi har alle samme verdi.