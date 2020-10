Dette må du vite om vindkraft, enten du er for eller imot

Det er udiskutabelt at vindkraft tar livet av store fugler og ikke minst flaggermus.

Publisert Publisert Nå nettopp

Johnny Hesthammer er toppsjef i M Vest Energy, et leteselskap for olje og gass. Foto: Bård Bøe

Jonny Hesthammer CEO M Vest Energy, tidligere geologi- og geofysikkprofessor ved Universitetet i Bergen

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I et innlegg i BT 8. oktober tar Karina Hetle Solheim, på vegne av grunneierne i vindkraftverk, et oppgjør med språkbruken til Asle Hindenes.

Hun ber sågar Hindenes unngå usannheter og heller støtte seg på solide kilder med overskriften «Les hva FN sier om vindkraft!». Og hun mener kanskje at hun selv gjør akkurat det med sin ene referanse: En fire år gammel rapport om grønne energivalg – som hun anbefaler alle å lese.

Det har jeg gjort. Problemet er at rapporten ikke sier det hun hevder.

Les også Karina Hetle Solheims innlegg: Les hva FN sier om vindkraft!

Hun hevder at FN har funnet vindkraft til å være energikilden med minst påvirkning på artsmangfold. Det rapporten faktisk sier, er at den økologiske betydningen for artsmangfoldet er uklart og tema for videre forskning og debatt.

Det er udiskutabelt at vindkraft tar livet av store fugler, ikke minst flaggermus, som ser ut til å bli tiltrukket av vindturbinene. Det er betydningen av omfanget som er uklart.

Hun hevder også at rapporten konkluderer med at vindkraft er uovertruffen som energikilde grunnet minst negativ effekt på menneskelig helse. Uovertruffen er kanskje å ta litt hardt i når rapporten viser at vindkraft er marginalt (ett prosentpoeng) bedre enn solkraft, samtidig som den utelater kjernekraft, som har minst like lav negativ helseeffekt og langt lavere total negativ påvirkning på helse, klima, økonomi, natur og miljø.

Vindturbiner bidrar med visuell forurensning som ikke lar seg kvantifisere, skriver Johnny Hesthammer i dette innlegget. Her fra Guleslettene vindkraftverk i Bremanger. Foto: Paul S. Amundsen

Viktigere for den norske vindkraftdebatten er imidlertid det som handler om arealbruk, ikke minst til rekreasjon, hvor vindturbiner bidrar med visuell forurensning som ikke lar seg kvantifisere.

Rapporten Solheim refererer til, beregner arealet som kun det som brukes til veier og betongfundament til vindturbinene, med begrunnelse i at området mellom turbinene kan benyttes til andre ting, som for eksempel jordbruk.

Det er kanskje ikke helt relevant for norske vindparker plassert i fjellheimen, og kanskje Solheim burde fått med seg at rapporten er tydelig på at et langt større areal blir påvirket om indirekte effekter på dyreliv, landskap og visuell kvalitet inkluderes.

Les også SV ber om byggestopp for vindkraft – vindkraftforening advarer

Vindkraft er, ifølge FN, viktig for å nå nullutslippsmålet. Men en rasjonell debatt krever mer grundighet enn det Solheim utviser. Vindkraftutbygging har konsekvenser som ikke må bagatelliseres. Og selv om vindkraft har lave klimagassutslipp og matcher fossilt på pris, så har energikilden også svært høyt areal- og materialforbruk, høyt forbruk av kritiske metaller, ustabile strømleveranser og mye avfall, hvor deler av avfallet består av miljøskadelig mikroplast og kadmium.

Dette må tas med i totalvurderingen i vindkraftdebatten, enten man er for (og heter Solheim) eller mot (og heter Hindenes).