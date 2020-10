Gi ungdommene et sted å være denne vinteren

Det haster med å få på plass et ungdomshus i sentrum.

Skal ungdommen virkelig stå ute og fryse denne vinteren også, spør Johanne Magnus. Foto: Marie Havnen (arkiv)

Johanne Magnus Skribent

Nesten hver kveld ser jeg ungdom som henger utenfor Bergen Storsenter. De ser glade ut, men det er noe trist ved dem. også. Som om de er stengt ute på gaten.

Eller kanskje de ikke orker å være hjemme om kvelden. Begynner å lengte etter selvstendighet. Komme vekk hjemmefra. Lengter etter andre ungdommer, et fellesskap. Jeg skjønner dem godt.

I tre år har ungdommen vært husløse i sentrum etter at U1880 forsvant i 2017. Derfor var det gledelig å lese i BT at den gamle kunsthøyskolen i Strømgaten kan bli nytt ungdomshus (BT 20.10.20). Men det er ikke klart når det kan skje, sier byråd Nødtvedt.

Den gamle kunsthøyskolen er foreslått som nytt ungdomshus i sentrum. Men det vil ta tid å få på plass. Foto: Bård Bøe

Vi snakker om unge mellom 13–25 år her. Å ville vekk fra hjemmet og søke ut mot verden er sunt og viktig. Og ungdommen skal selvsagt få lov til å henge i byen, hoie og styre på og være ungdom, innenfor rimelighetens grenser. Men de trenger et sted å være.

For å komme innendørs, unna regnet, må du nå minimum betale 40 kroner. Det koster en kopp kaffe. Det har ikke ungdom nødvendigvis råd til å betale hver dag.

UROM på biblioteket (som er både innendørs, gratis og lokalisert der ungdommen allerede henger), er et fint tilbud. Men de unge fortjener også et eget hus.

Et ungdomshus skal ikke nødvendigvis ha seriøse kulturelle aktiviteter som hovedprosjekt, men gi muligheten til å utfolde seg. Et ungdomshus skal være et sted hvor ungdommer kan kjøpe brus og kanskje lage seg en matbit, låne pc, se på storskjerm, spille, låse seg inn med egne nøkkelkort, møte andre ungdommer. Bare være.

Sentrum har flere steder for andre sårbare grupper som Amalie Skrams hus, Robin Hood Huset og Kirkens Bymisjon. Og vi kan vel si at voksne har bygget ganske mange hus til seg selv. Det er ungdommens tur nå.

Om gamle kunsthøyskolen ikke går, hva med det gamle kretsfengselet som nytt ungdomshus? Begge ærverdige bygg som vi ikke kan la bli kontorer eller butikker.

Pandemien gjør det enda viktigere å sørge for sosiale møteplasser. Det ropes daglig alarm om den ensomhet pandemien fører med seg. Dagene blir kortere og kaldere. Skal ungdommen virkelig stå ute og fryse denne vinteren også, eller kjenne seg til overs på Storsenteret, mens flere sentrumsbygg står tomme?