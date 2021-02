Muterte virus krever sterkere tiltak i skolene

Med to mutanter påvist, bør alle skoler med smitte ha rødt nivå. Det vil skape større trygghet og forutsigbarhet for elever og lærere.

Den sørafrikanske mutanten er påvist ved Søreide skole. Ny kunnskap tyder på at skoler kan være en viktig smittearena, skriver innsenderne. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Gunnar Kvåle, professor emeritus i internasjonal helse, Bergen; Bodil Håheim, spesialist i barnesykdommer, Bergen; Bjørg Marit Andersen, professor i hygiene og smittevern, Oslo

Det muterte britiske varianten av korona-viruset smitter atskillig lettere, og luftsmitte er trolig av stor betydning om dette viruset kommer i omløp. Derfor er det svært uheldig når barn i skolealder smittes slik det har skjedd i Halden, Ulvik, Kvam og på Voss.

Norheimsund skole stenger nå. Det er fornuftig. Med et gult nivå i skolene er det vanskelig å holde tilstrekkelig avstand, som er over to meter, ikke én, som fortsatt er den generelle anbefalingen. Klasserom er ofte trange og dårlig ventilerte. Alt dette legger dessverre forholdene godt til rette for rask spredning mellom elever. I Halden var 19 av 57 smittede barn. Der beholdes rødt nivå i skolene.

I en fersk lederartikkel i det anerkjente tidsskriftet «Nature», påvises det at råd om atferd for å hindre smitte har vært alt for liberale i mange land. Det pekes på at når det nå er enighet om at viruset overføres gjennom luften, både i store og små dråper, bør arbeid med å forhindre spredning fokusere på å holde stor nok avstand, samt anbefaling om å bruke munnbind.

Smitte fra overflater ser imidlertid ut til å forkomme sjeldnere.

Verdens helseorganisasjon (WHO) og smittevernbyråder, som CDC i USA, blir bedt om å oppdatere sine veiledninger på grunnlag av dagens kunnskap. I Natures leder påpekes at nasjonale folkehelseinstituttene har ansvar for å presentere klar og bedre oppdatert informasjon om hvordan covid-19 spres mellom personer.

Fra v.: Gunnar Kvåle, Bjørg Marit Andersen og Bodil Håheim. Foto: Privat

Oppdatert kunnskap tyder på at skoler kan være en viktig smittearena. En studie publisert i The Lancet Infectious Diseases, basert på data fra 131 land, fant en økning i spredning av covid-19 ved gjenåpning av skoler.

En annen studie av hvor effektive ulike intervensjoner har vært i å påvirke reproduksjonstallet i ulike land ble publisert i Science 15. desember. Den viste at å lukke både skoler og universiteter hadde nesten like stor effekt på reproduksjonstallet (38 prosent reduksjon) som å begrense forsamlinger til færre enn ti personer (42 prosent reduksjon). I England er det nylig rapportert høye smittetall blant lærere. Smittetallene pr. 100.000 var i flere områder funnet å være tre til fire ganger høyere enn i befolkningen generelt.

BT rapporterer 5. februar at det bare i løpet av siste døgn er melde smitte fra tre forskjellige skoler og ett oppvekstsenter, og 200 elever og mange ansatte har måttet gå i karantene. Den sørafrikanske mutanten er påvist ved Søreide skole. I Bergen er det nå til sammen funnet 15 tilfeller av muterte virusvarianter, ti av den britiske varianten, og fem av den sørafrikanske.

Fredag var det 14 nye koronasmittede totalt i Bergen, og tre av disse var av muterte varianter. Dette er bekymringsfullt.

Når både den britiske og sørafrikanske virusvarianten er påvist i Bergen, bør det ved smitteutbrudd i skoler straks innføres rødt nivå på alle klassetrinn. Hjemmeskole og karantene bør innføres på trinnet der det er påvist smitte, og hjemmeskole vurderes for øvrige trinn i påvente av smittesporing.

Dette vil redusere virusspredning og gjøre smittesporingsarbeidet atskillig lettere. Det vil skape større trygghet og forutsigbarhet for elever og ansatte ved skolene, og atskillig færre må gå i karantene hvis nye smittetilfeller oppdages.