Dokken, en urban lillebror til Nordnes?

Hvis man forlenger Dokken ut i fjorden, kan man få flere boliger for innbyggere med normal inntekt.

Slik ser Bergen kommune for seg at Dokken kan bli i fremtiden. Illustrasjon: Bergen kommune

Sixten Rahlff Partner i 3RW arkitekter og professor ved Bergen arkitekthøyskole

Bergen er så heldig som har sjønære industriområder som er tilgjengelig for ny byvekst. Dette gjelder spesielt for Dokken og Laksevåg. Dersom man skal klare å skape en urban og sosialt bærekraftig bydel, handler det om de overordnede valg man tar. Urbanisme er et vanskelig fagfelt.

Det å skape en velfungerende ny bydel i områdene som skal endres, er ekstremt krevende. Visualiseringen av kommunens fremtidige arealstrategi for Dokken viser tydelig disse utfordringene. Formålet med en slik strategi er å gi føringer for utviklingen av Dokken.

Sixten Rahlff er professor i arkitektur og urbanisme. Han ber Bergen kommune skynde seg langsomt når ny bydel skal skapes på Dokken. Foto: 3RW arkitekter

Eksempler på velfungerende arealstrategier har vi mange av i Bergen. Etableringen av de historiske allmenningene er et slikt eksempel. Et annet er etableringen av byplanen rundt Lille Lungegårdsvann med aksen mellom teateret og biblioteket (bygget på inspirasjon fra europeisk byplanlegging). Her etablerte man byrom som Festplassen og Torgallmenningen med tverrgater, hvor man enten så Johanneskirken mot vest eller Fløyfjellet i øst.

I senere tid har Bergen utviklet strategier for nye byrom og oppgradering av gamle, som har fått nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. Noen av de siste tilskudd til gode arealstrategier er utviklingen av grønn kollektivtrafikk gjennom etableringen av Bybanen og opparbeiding av ny bystrand rundt Store Lungegårdsvannet.

Alt dette av stor betydning for Bergen, som en av de vakreste urbane byene i Europa. En by hvor forholdet mellom den tette bykjernen og kransen rundt av sjø og fjell er blant de viktigste kvalitetene.

Grunnlaget for den foreslåtte strategien for Dokken har blant annet blitt utviklet gjennom fremtidsvisjoner fra tre høyt kvalifiserte miljø innenfor urban planlegging. Alle har på ulikt vis fokusert på en sosial og grønn bærekraft, hvor det å forlenge kaifronten og bo og arbeide i direkte nærhet til sjøen har vært viktig.

I forlengelsen av dette arbeidet har kommunen utført noe de kaller en «klipp og lim»-fase. Altså å ta det beste fra de tre forslagene for å lage den perfekte byplan. Dette er en meget krevende øvelse. Kommunens forslag til arealstrategi for Dokken blir «litt av alt», og man mister mange av de urbane kvalitetene som de tre forslagene hadde i utgangspunktet.

Heldigvis er prosessen med høringsinnspill nettopp en slik åpning for tilbakemeldinger. Den offentlige diskusjonen om hvorvidt det er plass til viktige aktører som Akvariet og Havforskningsinstituttet på Dokken, viser at planen kanskje allerede er for liten og for lite visjonær.

Grepet med den foreslåtte lagunen og den store stranden som er foreslått, er både plasskrevende og virker malplassert. Ny strand kommer rundt Store Lungegårdsvannet, og det finnes nydelige eksempler på urbane små sjøbad både på Nordnes, i Sandviken og ved Småpudden.

Man har jo for eksempel mulighet for å etablere den foreslåtte parken på flytende konstruksjoner ut i vannet mot nord. Altså forlenge byggegrunnen ut i fjorden, og gjøre Dokken om til fremtidens moderne lillebror til Nordnes. Da ville man hatt plass til mer bybygging og mulighet for et rikere og mer mangfoldig bymiljø. Et bymiljø hvor man også kunne klart å etablere flere boliger for innbyggere med normal inntekt.

En unik og fremtidsrettet bydel med kanaler, lange kaifronter, badeplasser, visjonære boligprosjekter, aktive kontorbygg, grønne lunger på flytende lektere og glade bergensere, er en urban visjon som kan bli virkelighet. Men da må kommunen skynde seg langsomt. Noen ganger kommer man raskt fremover ved å ta noen skitt tilbake.