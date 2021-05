Me skal heidre dei døde, men kor?

Urnegraver står for tett. Ein liten stein med namnet på den fantastiske guten vår ville ha forsvunne i massen.

Kristine Stokke Karlsøen var sjølv i villreie om kor ho skulle gravlegge sonen. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Kristine Stokke Karlsøen Bergen

Det er massiv motstand mot planane om å bygge gravplass og krematorium i Kanadaskogen. Aksjonsgruppe er stifta, underskriftskampanje vert signert, og fleirfaldige lesarinnlegg vert skrivne. Fokuset heile vegen er vern av naturen i Kanadaskogen. Det er bra. Men det er nesten heilt stille når det gjeld spørsmålet om kor me skal gjere av dei døde.

Sjølv om eg set pris på det aukande engasjementet for å ta vare på urørt natur og biologisk mangfald, er debatten rundt gravstad og krematorium i Kanadaskogen likevel litt sårt for meg. Eg lurar nemleg på om eg er den einaste i Bergen som har opplevd å vere i villreie om kor eg skulle gravlegge ein eg elskar.

Det er slett ikkje sjølvsagt at du kan heidre dine kjære slik du ynskjer. Det er heller ikkje sjølvsagt at du veit korleis du vil heidre dei. Når nokon du forventar at har livet framfor seg døyr, har du ikkje på førehand tenkt over dette. Og du har ikkje lang tid på å ta eit uendeleg endeleg val.

Det er slett ikkje sjølvsagt at du i sjokket finn ei løysing du vil vere komfortabel med. Du vil truleg kome til å lene deg på gamle ritual. Eg håpar du slepp å gravlegge dine kjære ein stad ingen vil vere.

Eg saknar ein dimensjon i debatten om gravstad i Kanadaskogen. Kor skal ein gå med sorga si? Og kva er ein god gravplass?

«Dei fleste gravstader i Bergen ligg inneklemde mellom sterkt trafikkerte vegar eller høge blokkar», skriv innsendaren. Då sonen hennar døydde, valde ho gravplassen her i Fyllingsdalen, som ho såg som det minste vondet. Foto: Alice Bratshaug (arkiv)

I mai 2020 mista me sonen vår. I tillegg til botnlaus sorg opplevde me stor fortviling då hausten kom, og det byrja å haste med å få urna i jorda. Me ynskte å gravlegge han ein fin stad som offisielt var via han, ein stad der me kunne ta vare på og syne fram den han var, og ein stad der me sjølve hadde lyst til å vere, gjerne ein stad der andre born låg.

Dei fleste gravstader i Bergen ligg inneklemde mellom sterkt trafikkerte vegar eller høge blokkar. Me valde å klemme han inne mellom høge blokkar. Det var det minste vondet, og dessutan var det ikkje så langt å gå frå der me bur.

Han fekk i det minste kome heim til bydelen sin.

I debatten om gravstad i Kanadaskogen føler eg meg som ein framand art – nemleg eit menneske i sorg, trass i at det døyr folk heile tida. Er det berre eg som tykte det var vanskeleg å finne ein fin og verdig gravstad i Bergen, der det er roleg, litt vegetasjon og med litt avstand til tunge trafikkmaskiner?

Er det berre eg som tykker urnegraver står for tett, slik at ein liten stein med namnet på den fantastiske guten vår ville ha forsvunne i massen av alle dei andre steinane?

Er det berre eg som tykker det hadde vore upassande om rumpa mi dulta borti steinen bak meg når eg bøyer meg ned for å tenne eit lys på grava hans?

De som enno ikkje har opplevd å miste foreldre, ektefelle, gode vener, kjæraste, søsken, barn eller barnebarn, har de aldri tenkt på at sorga kan kome til å ramme også dykk?

Ein har ikkje gravstader utelukkande for å heidre den som er død for den døde si skuld. Når de må leve vidare utan det kjæraste de har, er det de som treng å heidre dei døde. Det er for dykk levande ein har gravstader. Dei fleste som lever lenge, vil kome til å trenge dette.

Den vesle guten vår trong aldri ein slik stad å gå. Han levde for kort. No treng han ingenting.

At staden ein vel som gravplass, er eit rekreasjonsområde, høyrest ut som akkurat det ein treng når ein er i sorg og vil ha ein stad ein kan minnast den døde.

Slik presenterte Akasia planane om krematorium i Tennebekk for nokre år sidan. Illustrasjon: Akasia / Bergen kommune

Eg har så vidt sett planane for gravstaden og krematoriet ved Tennebekktjernet. Slik det ser ut for meg no, hadde eg nok ikkje ynskt å gravlegge han eg saknar heller der. Eg trur eg gravstaden vil verte for stor og kanskje for upersonleg.

Kan hende er det mykje natur rundt denne gravstaden. Men om ein vel å gravlegge sine kjære her, kan ein risikere at grava kjem til å ligge ved Sotravegen, ein motorveg med inn og utfartsårer og med opning til Knappetunnellen.

Eg fryktar òg, slik aksjonsgruppa fryktar, at for mykje av naturen i Kanadaskogen vil bli rasert. Då vert det heller ingen god gravplass.

Kva vil eg med innlegget mitt? Eg ynskjer å rette fokus på gravstader og få forståing for at me levande treng ein verdig stad å heidre dei døde. Eg har ei kan hende ei ugrunna frykt for at «folk flest» og aksjonsgruppa ser på gravstader på same måte som me ser på bossfyllingar. Det er ein stad ein stuar bort ting ein ikkje vil ha.

Det er ingen som ynskjer Bir i nabolaget. Renovasjonsvesenet er til liks med gravstader noko dei fleste av oss treng, men gravstader bør vere ein god plass å vere.