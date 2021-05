Bruk din stemme til å bli kvitt elsparkesyklene

Veldig få vil felle noen tårer om utleieselskapene forsvinner.

Innsenderen er redd villmannskjøringen med elsparkesykler vil fortsette om man kun gjør noen innstramminger. Foto: Alberto Pezzali / AP

Håvard Sannes Bergen

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Elsparkesykkel-kaoset vi nå ser, er en direkte konsekvens av at FrP etter eget utsagn ville ha mer frihet og moro og fjernet klassifiseringen som motorkjøretøy i 2018. Etter hvert med Høyre, Venstre og KrF som haleheng.

Det er nå oppe til debatt hvilke innstramminger som må gjøres. Hvilke kommuner som skal regulere parkering, leie av byrommet, hastighet på syklene, antall sykler m.m.

Dette vil i praksis si et tungrodd byråkrati, der ulike kommuner sannsynligvis må opp i kontinuerlige tvister med utleieselskapene.

I tillegg er det sannsynlig at villmannskjøringen uansett vil fortsette, og at politiet vil måtte bruke ressurser (dvs. ta ressurser fra andre oppgaver) for å føre kontroll med dette.

Les også Nå kan man få 3000 kroner i bot for å være to på én elsparkesykkel

Ap-medlem Håvard Sannes tror løsningen på elsparkesykkel-kaoset er å reklassifisere dem som motorkjøretøy. Foto: Privat

Det finnes imidlertid en enkel løsning på det hele. Det er å reklassifisere elsparkesyklene som motoriserte kjøretøy, noe som kun vil skje gjennom et flertall i Stortinget.

Skjer dette, vil det være forbudt å kjøre på fortau. Det blir hjelmpåbud, forsikringsplikt og ikke minst promillegrense.

Konsekvensen av dette blir mest sannsynlig at utleieselskapene forsvinner og at elsparkesyklene kun brukes av lovlydige entusiaster, slik det var frem til 2018. Fremfor alt blir det trygt å ferdes på fortauene igjen. Jeg tror veldig få vil felle tårer over dette.

Ingen av de borgerlige partiene ønsker reklassifisering. Senterpartiet derimot har foreslått dette i Stortinget, og de får forhåpentligvis resten av opposisjonen med seg i god tid før valget.

Den eneste måten å få bukt med uvesenet på er dermed å bruke stemmeretten ved høstens stortingsvalg, og at det borgerlige flertallet ryker.