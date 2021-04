Norges covid-strategi har vært en katastrofe. Hvorfor snakker ingen om det?

Vi bør sammenlikne oss med New Zealand, Australia og Taiwan – ikke med Europa.

New Zealand slo ned viruset tidlig, stengte grensene og har i ti måneder hatt fulle hus på konserter og idrettsarrangement. Her fra seilregattaen America's Cup i Auckland 17. mars. Foto: Alan Lee, Photosport/NTB

Ole Kristian Hartvigsen Solheimsviken, Bergen

– Jeg tror at når vi planlegger for neste pandemi, vil vi se på muligheten for en Zero- eller null-strategi, som vi har sett i blant annet New Zealand og Australia.

Dette var svaret Helsedirektør Bjørn Guldvog ga NRK 7. april 2021 på spørsmål om Norge hadde vurdert å eliminere viruset en gang for alle, slik flere andre land har lyktes med.

I dette lå en innrømmelse: Vi har valgt fullstendig feil strategi.

Erna Solberg luktet lunten: – Det er veldig strenge regler i de landene som har stengt veldig mye ned, sa hun i samme sak.

Denne uttalelsen er i beste fall sterkt misvisende. Med unntak av innreiserestriksjoner har land som New Zealand levd som normalt siden juni i fjor. Konserter, fotballkamper, forelesninger, uteliv, ferier, kollegaer, klemmer, middagsbesøk – alt som vi hadde før 2020.

Det kan vanskelig kalles «veldig strenge regler», med mindre fri flyt av arbeidskraft over landegrenser er det eneste som betyr noe.

I Norge liker vi å tro at vi er best i alt. «Derfor er Norge best i korona-klassen» kunne VG skrive 24. november. Dagen etter fulgte NRK opp med «Norge blant de beste i kampen mot korona». Problemet er bare at å være best i Europa på covid-håndtering er som å være best i 3. divisjon bedriftsfotball.

Det er ikke til å fatte at norske myndigheter ikke grep den muligheten vi hadde i fjor sommer, skriver Ole Kristian Hartvigsen. Foto: Privat

Forskjellen opp til dem som virkelig har lyktes, er enorm. I Norge har vi spart mange liv sammenliknet med andre land i Europa, men vi har fortsatt måttet ofre det meste som gjør livet verdt å leve. Og vi har 20 ganger flere covid-dødsfall enn Vietnam, et land med 90 millioner innbyggere og landegrenser til Kina, Laos og Kambodsja.

25. februar 2020 skrev FHI i sin risikovurdering at «Vi kan ikke eliminere risikoen, men vil prøve å redusere den». Dette var konsensus i de fleste land som ikke hadde erfaring med SARS og MERS. Også i New Zealand antok man dette, basert på at man trodde covid-19 ville spre seg som en influensapandemi.

Men i motsetning til landene i Europa, fulgte New Zealand med på hva som faktisk skjedde i de landene som møtte pandemien først, og det de så var tydelig: Land som prøver å begrense smitten, sliter – og vil fortsette å slite i lang tid, mens land som prøver å eliminere smitten, lykkes – og vil lykkes i lang tid.

Basert på erfaringer fra Kina, Taiwan, Hongkong og Sør-Korea, valgte New Zealand i slutten av mars 2020 å bytte strategi, fra en langdryg kontroll av smitte til kjapp og effektiv eliminering. 3. april 2020 publiserte The New Zealand Medical Journal en artikkel der de begrunnet den nye strategien med den viktige realiseringen: «COVID-19 is not pandemic influenza. The potential to contain it has not been adequately appreciated.»

Fulle tribuner under denne kampen i australsk fotball i Melbourne 25. mars. Også Australia er stort sett tilbake til normalen innad i eget land. Foto: Daniel Pockett, Reuters/NTB

Man skulle tro at norske helsemyndigheter fulgte med på dette med stor interesse. Tre uker etter at New Zealand byttet strategi, var smittetallene i landet på full fart ned mot null. Elimineringsstrategien så ut til å virke. Også i Norge var smittetallene på full fart ned. Det eneste som gjensto for å fullføre elimineringen var å stoppe all smitteimport og slukke de siste brannene.

Men 21. april 2020 skriver FHI følgende i sin risiko- og responsrapport om covid-19-epidemien: «Publikum må forstå at en nullvisjon ikke er realistisk; risikoen kan reduseres, men ikke elimineres». Men andre ord: Ikke bare er det umulig å stoppe smitten, det er viktig at folk vet at det ikke er mulig.

Seks uker senere kunne New Zealand annonsere at covid-19 var utryddet i landet og alle innenlands smitteverntiltak kunne oppheves. Slik har de det fortsatt – ti måneder senere.

I retrospekt er det nesten ikke til å fatte at norske myndigheter ikke grep den muligheten når bevisene lå synlig foran dem. Så sent som 26. juli i fjor hadde Norge mindre enn ti nye smittede pr. dag og flere måneder med erfaringer fra New Zealand å basere strategivalgene på. Likevel ble ikke elimineringsstrategien engang diskutert, i alle fall ikke offentlig.

Epidemien skulle kontrolleres på samme måte som før: Vent til smitten øker, stram inn tiltakene, vent til smitten minker, lett litt på tiltakene. Slik har vi holdt det gående siden mars i fjor, og tanken er å fortsette slik helt til en vaksine eventuelt redder oss ut av marerittet.

Vietnam har langt lavere dødstall enn Norge, og et normalt dagligliv. Her drikker noen menn øl på gaten i Hanoi 5. april. Foto: THANH HUE, Reuters/NTB

I Europa har man gjennom hele pandemien forsøkt å bortforklare suksesshistorier fra andre land.

Da Kina startet sin bekjempelse av covid-19, var holdningen i Europa at dette ikke kom til å virke. Smittsomme sykdommer kan ikke kontrolleres, det vet vi jo. Da Kina faktisk fikk kontroll, ble det bortforklart med at Kina er et autoritært regime med masse ressurser – det kan ikke sammenliknes med andre land.

Da Taiwan fikk kontroll, var det fordi de var en liten øy.

Da Sør-Korea fikk kontroll, var det fordi de ikke brydde seg om personvern.

Da New Zealand fikk kontroll, lagde man et inntrykk av at de er vant med å isolere seg fra resten av verden.

Etter hvert har et bredt spekter av land i Asia og Oseania eliminert smitten – fra fattige Vietnam til rike Singapore, fra autoritære Kina til demokratiske Australia og New Zealand. Argumentene mot denne strategien blir tynnere og tynnere. Sannheten er vel heller at vi i Europa liker vi å tro at vi vet bedre enn resten av verden, og at vi ikke har noe å lære av andre.

De siste 13 månedene har vi måttet leve uten kultur og uteliv. Sosial kontakt har vært redusert til et minimum. Barn sliter. Unge sliter. Studentene sliter. De sosiale forskjellene øker. Ingen aner hvilke konsekvenser dette vil ha på lang sikt, og veien ut av pandemien er i beste fall basert på håp og planer ingen egentlig tror på.

Det vi vet nå, og har visst lenge, er at det ikke hadde trengt å være slik. Det er et resultat av en fullstendig feilslått strategi. Hvorfor snakker ingen om det?