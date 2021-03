Nav-saka er ei trygdeskandale

Måten ein etat fungerer på er departementet sitt ansvar.

Nils T. Bjørke skriv at alle steinar enno ikkje er snudd i det han omtalar som ei trygdeskandale. Foto: Heiko Junge / NTB

Nils T. Bjørke Medlem av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité og stortingsrepresentant, Senterpartiet

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har no sendt frå seg innstilling i det som har vore omtala som Nav-saka. Dette er saka der mange som har levd på ytingar frå Nav og reist til land i EØS-området har vorte straffa og feilaktig dømde av di regjeringa har tolka EU si trygdeforordning feil opp mot den norske folketrygdlova.

Mi vurdering er at me må slutta å kalle dette ei Nav-sak. Det er ein trygdeskandale der dei ansvarlege framleis leikar katt og mus med Stortinget. Det er ikkje slik me tek ansvar for feil som trugar rettstryggleiken i et ope samfunn.

Saka er gått gjennom av eit granskingsutval som har avdekka alarmerande feil i Nav si handtering. Dei finn svak styring og kommunikasjon, uklåre ansvarsforhold og ei leiing som ikkje fungerer når slike alvorlege feil vert avdekka. Men måten ein etat fungerer på er departementet sitt ansvar.

Eg er samd med dei kritiske røystene som har peika på at departementet sitt ansvar har fått for lite merksemd i granskinga og i høyringa i kontrollkomiteen. Det kan kome av at departementet gav granskingsutvalet i oppgåve å vurdera Nav si feilpraktisering, ikkje si eiga utforming av lovverket.

I innstillinga peikar vi på at departementet ikkje har gjort eit godt nok arbeid med å forma ut folketrygdloven og innarbeida EU si trygdeforordning i norsk rett. Departementet sin måte å forma ut lova på er i seg sjølv ei forklaring på korleis saka kunne verta så omfattande.

Departementet har sendt fleire forslag til endringar i folketrygdloven til Stortinget der dei har visst at EU si trygdeforordning påverka forslaget i lova. Men det har ikkje Stortinget vorte opplyst om.

Til dømes bad Bergen kommune i 2015 om ei vurdering av kva for konsekvensar trygdeavtalar med andre land kunne ha før regjeringa la fram endringar i kravet om opphald i Noreg for dei som tek imot pleiepengar. Vurderinga blei ikkje gjort i lovforslaget.

Her meiner eg regjeringa har brote opplysningsplikta til Stortinget. Det er eit alvorleg brot på statsskikken her i landet og grunn god nok til å slå fast at Nav-saka er ei trygdeskandale der alle steinar enno ikkje er snudd.