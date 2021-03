Trenger Norge 1000 apotek?

De siste 20 årene er antallet apotek i Norge mer enn doblet. Koronakrisen viste at de kan spille en viktig rolle i førstelinjen for Helse-Norge.

I år 2000 var det 397 apotek i Norge. Nå er det nesten tusen. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Anne Gerd Granås Professor, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo

I disse dager er det 20 år siden Norge fikk ny apoteklov. Til da hadde myndighetene bestemt om og hvor det skulle opprettes apotek. Selskaper kunne nå eie apotek, kjededannelse ble tillatt, og i prinsippet kan hvem som helst få eierkonsesjon, unntatt produsenter og forskrivere av legemidler. Apotek må imidlertid ha en driftskonsesjonær med master i farmasi eller tilsvarende, samme krav til faglig ansvarlig som under tidligere apoteklov.

Fra politisk hold var det mange forhåpninger knyttet til den nye loven. Men fikk du som apotekkunde og som legemiddelbruker det apoteket som myndighetene hadde ønsket seg for deg?

Anne Gerd Granås tok av professorhatten og hjalp en apotekervenn i kriseberedskap da koronaen gjorde at folk strømmet til apotekene. Foto: BENJAMIN A. WARD / Universitetet i Oslo

Økt bruk av teknologi, et mål i ny apoteklov, gjør at apotekansatte raskt kan ekspedere elektroniske resepter, de kan mer effektivt fange opp legers forskrivningsfeil og uheldige eller til og med farlige kombinasjoner av legemidler som kunne påført deg helseskade.

Noen vil argumentere for at de personlige møtene med farmasøyter i apotek ikke lenger er nødvendige. Du kan via nettapotek og BankID få medisinene og andre apotekvarer levert i postkassen, på døren eller post-i-butikk. Du kan spørre Dr. Google om hvordan legemidler virker eller skal tas, og om behandling av små og store helseplager. Du kan gå til fastlegen eller legetjenester på nettet. Trenger vi da flere apotek?

I gamle dager var folk vant til å stå i kø på apoteket. Lovendringen hadde som mål at det skulle bli flere apotek tilgjengelige for folk, og at konkurransen skulle tvinge frem lavere priser, bedre beliggenhet og lengre åpningstider. Antall apotek har økt fra 397 i 2001 til 990 i 2021, to og en halv gang så mange på tjue år. De har betydelig lengre åpningstider og bedre tilgjengelighet, for eksempel i kjøpesenter. På disse punktene har apotekbransjen til dels overgått det myndighetene så for seg da de laget loven.

Økt tilgjengelighet fikk vi god bruk for da koronapandemien kom. Kun apotek og matbutikker fikk holde åpent da myndighetene stengte dørene for andre forretninger. På apotekene var det kø ut døren av folk som ville hente ut reseptmedisiner og reseptfrie varer. Legemiddelverket måtte innføre rasjonering av insulin, blodtrykksmedisin, selv Paracet, for at lagrene ikke skulle gå tomme.

Det ble lange køer utenfor apotekene da koronapandemien slo til. Foto: Heiko Junge, NTB

Selv tok jeg av professorhatten og fylte varer i hyllene en hel dag for en apotekervenn i kriseberedskap. Jeg ga råd til en frustrert middelaldrende mann om hans nye diabetesbehandling, vansker med blodsukkermåling og om hvilke kostholdsråd han burde prioritere. En taxisjåfør tålte ikke håndsprit og ba om råd for sprukken eksem i håndflatene.

Denne perioden tror jeg mange fikk øynene opp for den viktige førstelinjerollen apotekene har i helsetilbudet vårt – et supplement til fastlegekontor med korte åpningstider og legevakt med sterkt begrenset tilgang.

I apotek innføres stadig flere tjenester som utnytter den farmasøytiske kompetansen bedre. Eksempler er veiledning i inhalasjonsteknikk for astmamedisin, råd om oppstart på hjertemedisin, og vaksinering.

Dette taktskiftet i farmasirollen følger en global trend i hvordan myndighetene og folk flest bedre skal kunne dra nytten av fagkompetansen på apotek. Helsehjelpen skal utføres på laveste effektive omsorgsnivå, kalt LEON-prinsippet. Det betyr at apotekansatte gir råd om behandling av vanlige helseplager som hoste, feber, sår hals, øreverk og forstoppelse.

Allmennpraktiker i fattige Wales og epidemiolog i London, Julian Tudor Hart, beskrev for nøyaktig femti år siden fenomenet sosial ulikhet i helse. Kort sagt er de rikeste i samfunnet også de friskeste, men også de som har best tilgang til og forbruker mest helsetjenester. De med lavere inntekt og sosial status er sykere og har også dårligst tilgang til helsetjenester, omtalt som The Inverse Care Law.

Munnbind og håndsprit er blitt en populær vare på apotekene. Foto: Tuva Åserud

Sosial ulikhet i helse i Norge er et argument for flere apotek, nettopp som et lavterskeltilbud på helseråd. Men da må folk flest ha tillit til rådene de får i apotek. Norsk Gallup sin årlige måling av publikums tillit til ulike bransjer bekreftet også i 2020 at apotekene har stor tillit i befolkningen.

Glasuren har imidlertid slått flere sprekker. Økt konkurranse og frislipp av markedskreftene har dreid en tidligere nøktern apotekbransje over mot profesjonell markedsføring, spesielt innen helseprodukter og velvære. Det smalt kraftig høsten 2019, da både TV 2 og NRK satte praksis med mersalg og såkalt omsorgssalg under lupen.

Tjue år etter ny apoteklov er konklusjonen at målene med loven i store trekk er innfridd. Apotekene leverer medisiner til hele befolkningen i vårt langstrakte land. De finansierer imidlertid mye av driften gjennom salg av andre produkter enn legemidler. Jeg spør derfor, hvor går veien for farmasøytene i apotek de neste tjue årene?

Vi trenger ikke 1000 apotek for at 6000 autoriserte helsepersonell skal selge dill og dall. Men vi trenger 1000 apotek hvis de gir gode råd om dine medisiner og helseplager, slik at du får bedre effekt, mindre bivirkninger og har tilgang til helsepersonell på gateplan.