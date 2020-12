Hvorfor er regjeringen mer glad i kinoen enn i kirken?

Jeg har en del erfaring med kirkegjengere, og jeg kan forsikre Bent Høie og Abid Raja om at de nok vil holde seg på sine plasser dersom de får beskjed om det.

Biskopen i Bjørgvin, Halvor Norhaug, stusser over regjeringens forskjellsbehandling mellom kirken og kulturlivet. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Halvor Nordhaug Biskop i Bjørgvin

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Hvorfor skal bare 50 personer få slippe inn til gudstjeneste i det kjempestore rommet i Bergen Domkirke på julaften? Hvorfor kan ikke fastskrudde kirkebenker regnes som slike «fastmonterte seter» som regjeringen mener er nødvendig for å ta imot inntil 200?

Det virker både urimelig og uforståelig at vi i kirken bare får ta imot 50, men langt mindre lokaler, som en kinosal eller et konsertlokale, åpnes for 200 bare fordi folk der sitter i enkeltseter med armlener.

Vi hører at myndighetene argumenterer med at folk kan skli frem og tilbake på en kirkebenk og ikke holde seg til sine markerte plasser. Har noen observert en utbredt praktisering av slike skliøvelser i kirkebenkene?

Jeg har en del erfaring med kirkegjengere, og jeg kan forsikre Bent Høie og Abid Raja om at de nok vil holde seg på sine plasser dersom de får beskjed om det.

Biskopen mener det er uforståelig at store kirkerom, som her i Johanneskirken, bare får ta imot 50 personer til julegudstjeneste. Foto: Leif Gullstein (arkiv)

Et annet argument som luftes, er at kirkefolk kjenner hverandre og derfor ikke vil motstå fristelsen til å snakke sammen etter gudstjenesten. Dette skal visstnok ikke være tilfelle i samme grad ved kinobesøk.

Men folk møtes og snakker sammen hele tiden og på mange arenaer – på bybanen, i kinolobbyen og i butikken. De husker vel da forhåpentligvis på avstanden, selv om ingen der står i døren og minner dem om dette.

I kirken vil vi derimot nettopp kunne stå i døren og minne folk på disse avstandsreglene på en mye tydeligere måte enn det som ellers skjer der folk møtes.

Så hvorfor har man lagt opp til en slik forskjellsbehandling mellom kirken og kulturlivet ellers? Det kan virke som om kulturlivet, som er avhengig av inntekter, har møtt større forståelse hos regjeringen enn kirken som en ikke-kommersiell aktør. Det stusser jeg over.

Jeg etterlyser derfor en større grad av likebehandling mellom kirken og det øvrige kulturlivet. Jeg finner den nåværende forskjellsbehandlingen grunnløs. Særlig når vi nå snart skal feire jul.