Løperhjul-parkering er bra, men gjorde meg forbannet

El-løperhjul har fått egne, oppmerkede parkeringsplasser i Bergen sentrum. Det har syklistene lite av. Foto: Bjørn Erik Larsen

Silje Østerbø Bergen

Det er ikke så veldig ofte det skjer, men forrige uke ble jeg forbannet. Jeg hisset meg voldsomt opp, og kjente meg både snytt og urettferdig behandlet.

Og årsaken er – selvfølgelig - det nye inntoget av el-sparkesykler, eller løperhjul i byen. Man kan si mye stygt om doningene. De erstatter stort sett bare gange, så de bidrar ikke positivt for klimaet eller miljøet. I tillegg utgjør de jo også fare både for den som kjører de og de som er rundt.

Det som likevel irriterte meg mest var den plassen de nå hadde fått. Plutselig en dag var det parkeringsplasser for el-løperhjul over alt. Midt i byen, og på mange svært strategisk viktige steder. Sirlig oppmålte plasser, malt med hvit, bred kant og tydelige ikoner.

Kontrasten mellom el-løperhjul og sykkel ble så stor, skriver Silje Østerbø. Foto: Privat

Og fordi jeg hadde sykkelen med meg ble kontrasten mellom el-løperhjul og sykkel så stor. I årevis har vi snakket om hvordan sykkelparkering i Bergen bør være og bedt om løsninger og tilrettelegging. Det finnes både prosjekter og utredninger, men de fysiske plassene er fortsatt få og svært tilfeldige.

Skal jeg bruke sykkelen til et gjøremål i sentrum, må jeg fortsatt først prøve å finne, og deretter ta til takke med en tilfeldig skiltstang når jeg skal parkere den.

Og misforstå meg rett – alle disse el-sparkesyklene må selvfølgelig kunne parkeres trygt og sikkert til vårt alles beste – men det plutselig så ekstremt tydelig for meg at det som tar årevis for noen å (ikke) få gjennom – kan andre få fikset i en fei.

For kan vi i det hele tatt vente oss en tilsvarende tilrettelegging for sykkelparkering i Bergen sentrum?