Dine handlevaner kan presse ned prisene

Bruk forbrukermakten din!

Man kan ofte finne frukt og grønnsaker billigere hos uavhengige butikker, skriver Lovise Engene i Konkurransetilsynet. Foto: Sara Johannessen, NTB (arkiv)

Lovise Engene Jurist i Konkurransetilsynet

Publisert

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Forbrukernes kampsaker får stadig gjennomslag og fører til endringer i norske butikker. Handler man rett, kan også konkurransesituasjonen påvirkes.

Bare de siste årene har press fra forbrukerne ført til at dagligvarebutikker har kuttet ut eller redusert bruken av palmeolje i egne produkter, redusert bruken av plastemballasje, kuttet ut kyllingfôr tilsatt narasin og økt fokuset på dyrevelferd i landbruket.

Det som er viktig for kundene, er viktig for dagligvarekjedene – og det kan kundene utnytte.

Som kunde kan man ikke håndheve konkurranseloven. Man kan ikke etterforske og sanksjonere ulovlige samarbeid eller misbruk av dominerende stilling.

Man kan ikke bestemme om store bedrifter skal få slå seg sammen. Dette er Konkurransetilsynets oppgave.

Likevel er det kundene det konkurreres om. Det betyr at man også som forbruker, gjennom valg og handlemønster, kan påvirke konkurransen mellom dagligvarekjedene.

Lovise Engene er jurist i Konkurransetilsynet. Hun oppfordrer dagligvarekunder til å bli mer bevisste på hvordan de kan påvirke priser og utvalg. Foto: Privat

Mange tar hele handelen på ett sted, og gjerne i den butikken som ligger nærmest der man bor eller jobber. Dersom kundene i stedet følger med i butikkenes tilbudsaviser og handler der hvor varene er billigst, viser man dagligvarekjedene at lav pris er viktig.

I tillegg kan man for eksempel finne frukt og grønnsaker billigere hos uavhengige butikker. Andre varer kan være billigere i butikker som Normal, Nille eller Europris.

Dersom kundene tar prisbevisste valg, kan dagligvarebutikkene påvirkes til å konkurrere hardere om å gi kundene den laveste prisen.

Det er en vanlig påstand at utvalget i norske dagligvarebutikker er dårlig. For kunder som ønsker et større utvalg, er det viktig å huske at tilbudet henger sammen med etterspørselen.

Dersom man ønsker flere produkter å velge mellom, er det viktig å være bevisst på å ikke alltid kjøpe de samme varene, og å prøve nye produkter når de lanseres.

Ved å handle hos for eksempel en slakter, fiskebutikk eller en Reko-ring, blir man dessuten ofte tilbudt andre varer, eller varer fra lokale produsenter som man ikke finner i butikkene.

Hvis mange benytter seg av slike tilbud, kan dagligvarebutikkene bli påvirket til å utvide sitt eget utvalg.

Reko-ringen er blitt en populær måte å få matvarer rett fra produsent på. Her fra et marked på Skjold i oktober 2019. Foto: Marita Aarekol

For noen er enkle løsninger og tidsbesparelse viktig. Ved å velge netthandel, gjøres handelen når og hvor man vil. Slik spares både tid og krefter.

Handler man på nett, kan det dessuten påvirke de fysiske butikkene til å tenke nytt og tilby bedre løsninger for dagligvarehandelen.

Videre kan vekst for nettaktører føre til at disse blir sterkere utfordrere til de fysiske butikkene. Da kan nettaktørene også bidra til hardere konkurranse på pris og utvalg, i tillegg til innovative løsninger.

Som kunde står man overfor mange valg. Handler du rett, kan du påvirke både pris, utvalg og løsningene som tilbys. Tenk derfor på hva som er viktig for deg.

Fortell det til butikken når du mener prisen er for høy, og si fra når du mener butikken bør ta inn en vare.

Bruk forbrukermakten og bidra til sterkere konkurranse om det du bryr deg om.