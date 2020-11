Riktig å stenge treningssentrene

Vi gjør dette for de mest sårbare menneskene i samfunnet.

Fam Camilla Elgan er norsk bokser og tidligere verdensmester i fullkontakt kickboksing. Hun er for tiden permittert fra jobben som instruktør på et treningssenter i Bergen. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Fam Camilla Elgan Treningsinstruktør

Når det gjelder dette med at utesteder får holde åpent (til begrensede tider), men ikke treningssentre – så har jeg kommet frem til at jeg forstår det.

Opplysninger om at det kun er ett smittetilfelle som kan føres tilbake til et treningssenter i Norge, må̊ i beste fall være villedende. Jeg vet om flere som er blitt smittet, og som er overbevist om at det skjedde på treningssenter.

At risikoen for smittespredning er større på en arena der folk beveger seg, svetter og tar i samme utstyr, er i mine øyne åpenbar. Jeg har også̊ selv vært vitne til at enkelte ikke vasker utstyr eller overholder énmetersregelen.

At smittevernreglene kan bli overholdt i større grad på bemannede treningssentre, ser jeg. Men at myndighetene i en allerede tidspresset og prekær situasjon ikke går inngående til verks og vurderer for/mot-argumenter i relasjon til ulike treningssentre, har jeg forståelse for.

Man kan jo også̊ tenke seg hvilket opprør det ville blitt om noen treningssentre fikk holde åpent, mens andre ikke fikk.

Jeg tenker vi med fordel kan ha fokus på å skape en felles aksept og forståelse for at dette er noe vi alle gjør for de mest sårbare menneskene i samfunnet. Det er lett å tenke at tiltak og restriksjoner føles som en «sanksjon» (jeg har selv følt på det), men sannheten er jo at de iverksettes for samfunnets beste.

Når det er sagt, så forstår jeg frustrasjonen til folk. År 2020 har vært et absurd og vanskelig år, på mange måter. Jeg har selv blitt permittert, for andre gang, og savner både jobben min og trening.

Jeg følte imidlertid for å skrive et innlegg etter å ha sett en enorm misnøye på blant annet Instagram. Satser på å slippe lynsjestemning i kommentarfeltet i BT, og at vi heller får være enige om å være uenig.

