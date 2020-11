Innføringen av rødt nivå i videregående er rett avgjørelse

Lærernes bekymring må tas på alvor.

Ingen har lyst til å være den som bringer smitte videre til andre, kanskje uten å vite om det selv, skriver Willem von Erpecom, fylkesleder i Norsk Lektorlag Vestland. Foto: Privat

Willem von Erpecom Fylkesleder i Norsk Lektorlag Vestland

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Både elever og lærere er redde for smitte på skolen. På under en uke går opplæringsdirektøren fra å bagatellisere lærere og elevers bekymringer, til å innføre rødt nivå.

Skolen er heldigvis ganske trygg, men vi trenger en direktør som er mer lydhør.

Opplæringsdirektør Bjørn Lyngedal i Vestland fylkeskommune uttalte til Bergens Tidende 2. november: «Mitt inntrykk er at verken lærere eller elever er spesielt bekymret.»

Dette kan ikke bli stående uimotsagt.

Fra tillitsvalgte og medlemmer i Norsk Lektorlag vet jeg at mange lærere og elever er bekymret for egen helse, eller for helsen til sine nærmeste. Ingen har lyst til å være den som bringer smitte videre til andre, kanskje uten å vite om det selv.

Riktignok har Lyngedal sagt at «ingen har blitt smittet på skolen», men det kan fort endre seg.

Les også Elever og ansatte smittet på Sandgotna skole

Nordahl Grieg er en av en rekke videregående skoler i Bergen som har meldt om koronasmitte. Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Mulighetene for smittevern er dårligere i videregående skole enn i grunnskolen. I videregående finnes det i praksis ikke kohorter.

Elevene har både fellesfag med sin egen klasse og programfag med elever fra andre klasser. Klasserommene er vanligvis ikke store nok til at det går an å holde en meter avstand mellom elevene.

Når læreren skal snakke med enkeltelever i klasserommet, er avstandsregelen vanskelig å overholde. I trange korridorer og rundt elevenes skap, regnes avstand i centimeter, ikke meter. Også i andre fellesareal på skolen er det lett å glemme avstandsregelen.

Smittesporing på videregående skole er utfordrende. Den enkelte elev har typisk tre eller fire økter i løpet av en skoledag. I hver av disse øktene kan den enkelte treffe nye lærere og nye elever fra andre klasser. Det blir mange nærkontakter i løpet av en uke.

I tillegg kommer nærkontakter utenfor klasserommet som ikke blir dokumentert. Det er vanskelig for både elever og lærere å huske alle de har vært i kontakt med.

Les også De har fått barndom og ungdomsår snudd på hodet. Kreftpasienten Emily (5) blir lei seg av ikke å få treffe vennene sine.

Innføringen av rødt nivå er rett avgjørelse. Det blir færre elever og lærere på skolen til samme tid. Smittevern og smittesporing blir enklere.

På gult nivå fungerer skolen praktisk talt som normalt. Fulle klasserom og unødvendige fysiske møter har blitt begrunnet med at vi «bare» er på gult nivå.

På rødt nivå forventer vi at alle møter foregår digitalt, og at lærere kan arbeide digitalt hjemmefra, når de ikke har fysisk undervisning på skolen.

Vi forventer også at opplæringsdirektøren viser at han forstår våre bekymringer og har tillit til at vi gjør jobben vår, enten vi er på skolen eller jobber hjemmefra digitalt.