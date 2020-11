Hvor skal vi gå når fortauet er overtatt av sparkesykler?

For enkelte grupper er det blitt nesten umulig å bruke Bergen by.

Marlen Foseid er oppgitt over tilstandene etter at sparkesyklene har blitt plassert ut i Bergen sentrum. Foto: Rune Meyer Berentsen (arkiv)

Marlen Foseid Bergen

Vi som er litt opp i årene, vi som visstnok er i risikogruppen, vi blir oppfordret til å unngå offentlig transport.

Dette gjelder særlig når de unge skal hjem fra skole og universitet og bussene er fulle. Så har vi et ærend i sentrum av Bergen, da bør vi kjøre egen bil. Nå er det jo sånn etter hvert at det er heller vrient å kjøre i Bergen sentrum. Det er omkjøringer både her og der.

Gater er stengt, for byen vår er forbeholdt dem som sykler eller går. Og parkeringsplasser eller gjesteparkering? Du vet selv svaret. Så vi som kan, vi skal gå.

Men, og det er et stort men: Fortauet er overtatt av sparkesykler. Og har du helsen kjær, bør du holde deg unna.

Så ille har det blitt at det for enkelte grupper – eldre, svaksynte, hørselshemmede og rullestolbrukere – er blitt nesten umulig å bruke Bergen by.

Er det virkelig bra bypolitikk og bra miljøpolitikk og overlate byrommet til dem som drifter Ryde? spør Marlen Foseid. Her er to av lederne i Ryde, Espen Rønneberg og Johan Olofsson. Foto: Hedvig Idås (arkiv)

Hvordan vi løser problemet? Vi tar privatbilen og kjører ut til et eller annet senter. Hvilke konsekvenser dette får for Bergen sentrum? Du vet svaret på dette også: Handelen går ned, flere og flere butikker stiller med gråpapir foran vinduene. Byen blir utilgjengelig og lite attraktiv å bruke for svært mange.

Er det virkelig bra bypolitikk og bra miljøpolitikk å overlate byrommet til dem som drifter Ryde? Skal vi virkelig la disse to herrene få ta ut privat fortjeneste på å okkupere fortau og gater og gjøre Bergen utilgjengelig for mange? Er det virkelig slik at egoismen og pengebegjæret helt skal styre denne byen?

Hvor er du, samferdselsminister Hareide? Nå må du for en gangs skyld tørre å vise muskler og stoppe dette.