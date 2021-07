Gløym nytt løp i Lærdalstunnelen

Det er tunnel under Hardangervidda som er løysinga.

Den 25 km lange Lærdalstunnelen skal no oppgraderast. Men eit nytt tunnelløp, meiner innsendaren er tull. Foto: Stein J. Bjørge / Aftenposten

Hans Myklatun Øvre Eidfjord

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Eg observerer med undring at fylkesordførar Jon Askeland lanserer eit nytt løp i Lærdalstunnelen før ein går i gang med å oppgradere den eksisterande tunnelen.

Kor er framtidsutsiktene i dette? Det løyser ingen problem når E16 vinterstid blir stengd av ulike årsaker som ulykker, ras, brann, flaum eller av andre grunnar.

Når slike hendingar oppstår mellom Aurland og Voss, då er det ikkje omkøyring for trafikken mellom aust og vest fordi riksveg 7 over Hardangervidda vanlegvis har avgrensa med ope på vinteren.

Hans Myklatun er kritisk til forslaget om å utvide Lærdalstunnelen med eit nytt løp. Foto: Privat

Uansett kor mange Lærdalstunneler som blir bygde, så stoppar trafikken opp og tre høgfjellsovergangar – E16 Filefjell, riksveg 52 Hemsedal og fylkesveg 50 Hol–Aurland – blir stengde ved høve som nemnt over. Kva skal transportnæringa gjere då?

Det er tunnel under Hardangervidda som er løysinga. Hadde dette blitt fasiten, så vil eg påstå at det er det mest framtidsretta vegprosjektet i denne regionen no og i lang tid framover.

Så står att det at politikarane våre også ser desse openberre fordelane dette har for framkomelegheit vinterstid. Sommartrafikken går allereie tett over vidda.

Som ein kuriositet nemner eg trafikktala for veke 27; då gjekk det 23.586 bilar over Hardangervidda medan det gjekk høvesvis 15.826 og 10.951 over Hemsedal og Filefjell.