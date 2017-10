Du kan krenke noen.

Kjære alle egoistiske barn! Nå er det snart halloween, og dere gleder dere vel til å kle dere ut og gå rundt i nabolaget for å kreve godterier. Men har dere tenkt igjennom hvordan dette oppleves for mange andre? Har dere tenkt igjennom hvor mange dere krenker med denne egoistiske oppførselen?

For at dere skal unngå å provosere for mange, så har jeg laget en liste over de mest krenkende kostymene. Disse må dere styre unna!

Unngå indianerkostyme! Et slikt kostyme kan krenke en hel rekke mennesker på vegne av andre, på vegne av andre, på vegne av andre. Bruk heller ikke laken til å kle dere ut som spøkelser – det kan krenke alle husmødre som har måttet vaske laken i alle år. Deres strevsomme liv og historie er ikke noe man skal kle seg ut med. Ikke kle dere ut som levende døde heller – det vil krenke alle som ikke tror på et liv etter døden. Det vil nok mest sannsynlig også krenke alle de som tror på et liv etter døden. Man vil på mange måter krenke alle levende - og døde - så unngå dette.

Ikke smink dere med lekeblod!

Kle dere for all del ikke ut som mumier!

Kle dere ikke ut som skjeletter

Dere må ikke kle dere ut som politi!

Ikke syng kristne sanger! Dere kan ikke gå rundt å be om godteri uten kostyme, dere må fortjene det. Helst ved å synge nydelige sanger. Men hvilke sanger bør dere synge? Kristne sanger vil jo krenke ateistene, og vice (sang) versa. Det er jo heller ikke jul, slik at mange vil bli krenket dersom dere synger julesanger. Det beste er nok om dere gjør slik som Nylund skole i Stavanger, og deler ut et spørreskjema til alle i nabolaget. Slik at de kan krysse av for hvilke sanger som ikke er krenkende for dem.

Kanskje det det er like greit at dere blir hjemme. Husk det, unger: Dersom man leter nøye så kan man faktisk finne krenkelser i det aller meste. Det beste er kanskje at dere ikke kler dere ut i det hele tatt. De krenkbare må skånes.

Kanskje det er bedre at dere ikke har det morsomt, når vi vet at det kun er på andres bekostning. For uansett hvordan dere feirer halloween, så vil dere alltid krenke tradisjonene til dem som har som tradisjon å ikke ha en Halloween-tradisjon.

Fordi deres tradisjoner, da de selv var unge, var så mye bedre. Det var så mye mer riktig. Det var slik det alltid hadde vært, og dermed slik det for alltid skal være. Dette nymotens Halloween-tøvet krenker dem. Det krenker deres gode minner om engleaktig julesang, og minnene om lett snødryss nedover hjemmestrikkede toppluer, og søte røde barnekinn som alle de voksne kunne klype i, mens de la overmodne norske mandariner i juleposen som mor hadde sydd. Og alle, til og med her i Bergen, snakket med hedmarksdialekt slik som Alf Prøysen. For det må man, i et ekte norsk tradisjonsminne.

Kanskje det er best å bli hjemme. Kanskje dere kan feire halloween innenfor hjemmets fire vegger. Men husk å trekke for gardinene. Det kan virke krenkende dersom noen utenfor ser igjennom vinduet at dere feirer denne hedenske høytiden. Kanskje det er best å bare legge seg tidlig. Dersom det ikke krenker de søvnløse, da.