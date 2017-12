Du kunne få mye moro for 50 kroner før i tiden.

Den lå på frokosttallerkenen min 25. oktober i 1965. Det var bursdagspresangen, til 15-åringen, fra mamma og pappa. Den lå på min tallerken, blant åtte andre tallerkener på frokostbordet. Respatexbordet sto på kjøkkenet på Mannsverk, et trangt kjøkken i en av leilighetene i en av de mange boligblokkene som ligger der den dag i dag, vis-à-vis bygningene til Bergen Sporveier.

Vi var seks barn og alle skulle på skolen. Pappa serverte kokte egg (de var kokt så lenge at de var grønne i plommen), tomat og agurk, leverpostei i boks, syltetøy (bringebær, syltet av mamma og hentet fra en av mange kasser med frukt og grønt, sendt fra «besta», farmor på Hjelle, farsgården i Førde i Sogn), hvitost, brunost, sirup og sukker.

Den første tieren av femtilappen ble brukt til sjokolade og et «halvt vitten» (et fantastisk loffbrød fra Martens på den tiden, med en skorpe som hadde en guddommelig brødsmak), som ble kjøpt på kiosken på Landåstorget, som var siste stopp på veien til skolen, Ulriken Skole, som lå der på høyden og fristet med kunnskap og uendelig kjedsomhet.

Den neste tieren ble brukt til en cola og et rundstykke på Café Dovre (en liten kafé i andre etasje i den toetasjes mursteinsbygningen som ligger på Vågsallmenningen), der 60-tallets byungdom samlet seg den gangen. Der ga jeg de to neste tierne av femtilappen til en som skulle på «polet». Han skulle kjøpe en flaske Koskenkorva. Brennevinet kostet kr 17,50 (jeg hadde kjøpt det før), og jeg regnet ut at jeg skulle ha kr 2,50 igjen da det var betalt. Men han kom aldri tilbake. Jeg var lurt. Jeg viste hvem han var. Han var en slaur som var sterk og farlig.

Da kvelden kom var jeg fremdeles edru, og jeg endte opp på Scala, dansestedet på Sletten. Der brukte jeg de siste kronene av femtilappen på cola og softis til «tullen» (kjæresten min, Torill) og meg i kafeen på Scala. Da jeg gikk hjem til Mannsverk i regnværet den mørke oktoberkvelden (etter å ha fulgt «tullen» hjem, hun bodde i «Sjikagostreeten») var dagen perfekt. Dagen som begynte med den grønne femtilappen på tallerkenen, bursdagspresangen fra mamma og pappa.