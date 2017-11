Både Carte Blanche og BIT-garasjen har behov for hus, men at flere hundre millioner skal brukes med eksklusivitet til to virksomheter som verken kan fylle husets potensial eller drifte det, vil være særdeles uklokt.

Med mange års erfaring innenfor kunstbransjen vet jeg at det er ett prinsipp det hele hviler på; at all kunst må skapes. Ethvert bilde må males og enhver skulptur må formes. Som nær nabo til Sentralbadet har jeg gjennom dette året kunnet følge produksjonsprosessen til tre operaer i Opera Bergens regi, og ser at også denne kunstformen hviler på det samme prinsippet.

Det gamle badeanlegget har gjennom disse produksjonene blitt transformert til en kunstarena som, til tross for logistiske og tekniske utfordringer, yter kunstarten stor rettferdighet og som har gitt publikum tre fullverdige operaopplevelser; Rimskij- Korsakovs «Den usynlige byen» i mars, Verdis «Aida» i august og Puccinis «Tosca» nå nylig i oktober.

Det er det rene trylleri som utøves når Opera Bergen og dens kunstneriske leder Anne Randine Øverby produserer, bygger, øver, fremfører og gir oss bergensere både Skandinavisk premiere på russisk opera og kjente standardverk.

Når lysene slukkes og vi sitter i salen, starter magien og vi suges inn i dramaene som utspiller seg. Og henføres av glitrende utøvere på musiker-, kor-, solist- og dirigentsiden. Opera Bergen har gjennom dette året gitt oss tre prakteksempler på hvordan et fremtidig Sentralbad kan fremstå som kulturarena – for opera, dans, teater og konserter, og således gitt oss vektige momenter til den nødvendige debatten om husets fremtid og bruk.

Hele kulturbergen – ved sitt publikum og sine skattebetalere – er eiere og brukere av Sentralbadet, og når nå huset skal oppgraderes eller ombygges, er det vesentlig at pengebruken er anstendig og regningssvarende, og at vesentlige behov i kulturlivet blir møtt med den samme anstendighet.

At fremtiden blir trangere økonomisk, er også et relativt uomtvistelig faktum. Både Carte Blanche og BIT-garasjen har behov for hus, men at flere hundre millioner skal brukes med eksklusivitet til to virksomheter som verken kan fylle husets potensial eller drifte det, vil være særdeles uklokt.

Politikerne bør gi dem som satser, tar huset i bruk og viser vei, en prioritet, og slik stimulere til skaping og produksjon, fremfor å øremerke det (uten debatt) til virksomheter som er fraværende mens de venter på et fiks ferdig ombygd hus. Det må da kunne gå an å tenke flere brukere inn i Sentralbadet med alle sine muligheter og potensialer!

Årets tre operaproduksjoner viser oss at det er mulig med en steg-for steg-strategi i utviklingen av huset, hvor en med relativt beskjedne investeringer kan oppgradere huset suksessivt på en måte som både Opera Bergen, Carte Blanche og BIT-garasjen kan nyttiggjøre seg av, og sikkert også flere.

En oppgradering av salen inkludert teknisk infrastruktur og publikumsamfi, bedret tilkomst, samt utskifting av taket, vil kunne være et første steg. Et steg som i langt mindre grad vil belaste de offentlige budsjettene enn en langsiktig investering på over 700 millioner som ligger på politikernes bord i disse dager. Det må gjøres nå – vi har ingen tid å miste!

Det vil også gi Bergen kommune en del av anstendigheten tilbake etter generaltabben de har gjort ved å legge frem kunst- og kulturarenaplaner uten at en storprodusent av scenekunst, som Opera Bergen er, er nevnt med så mye som ett ord! BT har ved flere anledninger brukt begrepet kulturhuskakofoni. Kakofoni beskrives av Store norske leksikon som mislyd; musikk som virker usammenhengende og meningsløs.

Det er på tide å skape sammenheng og mening i byens kulturarenapolitikk, og livsvilkår for virksomheter med gjennomføringskraft.