Mye tyder på at heldigitale eiendomsmeglere vil være i markedet om bare få år.

På en dessverre overflatisk, lite kunnskapsrik og harselerende måte setter Trond Bendiksen fokus på eiendomsmeglerne i BT 29. oktober. Han har rett i én ting: Det er faktisk på tide å bli kvitt mange av eiendomsmeglerne! Ikke fordi noen mener de ikke bidrar til verdiskaping i samfunnet, hever millionlønn og kjører Porsche, eller kan for lite om boligtekniske spørsmål. Men fordi de er i ferd med å bli innhentet av den digitale revolusjonen.

Den samme revolusjonen har kostet titusener av bankansatte jobben og erstattet dem med nettbanker. Den samme revolusjonen har utradert aksjemeglerne og erstattet dem med digitale aksjemeglere.

En forsiktig forsmak på dette fikk de over 3500 norske eiendomsmeglerne tidlig i mai. Da begynte vårt firma å tilby eiendomsmegling til en lav fastpris som faktisk inkluderer alt som kreves for å selge en eiendom. Eneste forskjellen i forhold til de tradisjonelle meglerne er at selger må holde visningen selv. Folks respons har ikke latt vente på seg.

Og dette er kanskje bare første steg på veien. Mye tyder på at heldigitale eiendomsmeglere vil være i markedet om bare få år. Hva skjer da med prisene på disse tjenestene? Blir det bedre for kundene, og er det slik man ønsker det?

Ser vi til Storbritannia, som ligger noen år foran Norge, er trenden allerede tydelig. The Spectator skriver tilbake i juni 2014 at «ultrabillige internettmeglere» allerede står for 5,5 prosent av alle boligsalg, og at tallet er ventet å øke til 50 prosent i 2018 og 70 prosent i 2020. Skjer dette i Norge, snakker vi om utradering av en hel yrkesgruppe.

Er dette begynnelsen på slutten for eiendomsmeglerbransjen? Ja, det er nok det. Men bare for de meglerne som ikke klarer å tilpasse seg den nye virkeligheten og de nye konkurransebetingelsene. De flinke, som evner å tilby noe unikt, vil fortsatt lykkes og kan kanskje kreve enda mer betalt enn i dag. De som gjør akkurat det samme som de andre, som tar samme prisen som de andre, og som velger de samme kundene som alle de andre meglerne – de vil forsvinne. Og de vil forsvinne fort.