Det er ingen menneskerett å ha dyr, og de som mishandler dem, har forspilt den eneste sjansen de bør få.

En mann ble i Bergen Tingrett nylig dømt til 21 dagers betinget fengsel og forbud mot å ha hund i fem år for å ha mishandlet en valp over lengre tid i 2015. Eieren bet valpen til blods i snuten og slo og sparket ham. Han har også mishandlet flere andre valper tidligere. Dette er en av de groveste dyremishandlingssakene vi har hørt om i Norge, men med den betingede dommen vil han ikke sone en dag i fengsel.

Valpen døde alene i leiligheten etter at han en siste gang var blitt mishandlet.

Den milde dommen er en hån mot dyrene, og den gir en farlig signaleffekt. Dette er et stort tilbakeskritt for dyrs rettsvern i Norge.

Straffene i Norge er generelt for lave og står ikke i forhold til dyrenes lidelser. Det er på tide at strafferammen på tre års fengsel blir benyttet for grov vold mot dyr, i tillegg til forbud mot dyrehold på livstid. Det er ingen menneskerett å ha dyr, og de som mishandler dem har forspilt den eneste sjansen de bør få.

Folk er opptatt av dyrevelferd, og det er få ting som opprører mer enn vold mot de mest forsvarsløse, de som er prisgitt menneskene som har dem i sin varetekt. Men det er stort behov for et rettsvesen som virkelig beskytter de svakeste. Det har vi ikke i dag. Nå må både rettsvesen og politikere vise at dyrevelferd betyr noe mer enn ord på papiret.