Vi får ikke stoppet pandemien i Norge før vi stanser den i Oslo

Støtten fra Bergen gjør inntrykk.

«En uke med hard prioritering av hovedstaden kan ta hele landet nærmere en gjenåpning», skriver Robert Steen (Ap), helsebyråd i Oslo. Foto: Sturlason, pressefoto

Robert Steen Helsebyråd i Oslo

Vaksinene må gå dit de har størst effekt, skriver Bergens Tidende på lederplass. Det gjør særlig inntrykk på meg at denne støtten kommer fra Bergen, som også har hatt et tøft år med mange strenge tiltak.

Jeg tok til orde for at vaksiner bør prioriteres til områder med høyt smittetrykk, slik at Norge raskest mulig kommer seg gjennom pandemien. En uke med hard prioritering av hovedstaden kan ta hele landet nærmere en gjenåpning.

Som lokalpolitiker i Oslo kan jeg bli beskyldt for å ha et for sterkt lokalpolitisk hensyn. Derfor setter jeg stor pris på støtte fra andre deler av landet.

Realiteten er at vi ikke får stoppet pandemien i Norge før vi stopper den i Oslo. Oslo har hatt det høyeste smittetrykket og de mest inngripende tiltakene i lang tid. Regjeringens eget ekspertutvalg foreslo at man burde prioritere vaksiner til de deler av landet hvor smittetrykket har vært vedvarende.

Helseminister Høie har vært lunken til dette, til tross for at Holdenutvalget peker på at en slik prioritering, for Norge som nasjon, vil spare menneskeliv, sykehusinnleggelser og vil kunne åpne samfunnet, økonomien og arbeidsplassene raskere.

Det er helseministerens ansvar å gjøre det som er best for nasjonen. Regjeringens eget ekspertutvalg konkluderer med at det er i nasjonens interesse å fordele litt flere vaksiner i de delene av landet som har vedvarende smitte over tid. Flere fageksperter og kommentatorer stiller nå spørsmål ved hvorfor regjeringen bruker så lang tid på disse vurderingene. Det haster å få vaksinert befolkningen og slå tilbake pandemien.

Jeg takker for støtten fra BT og gleder meg til å få flere bergensere på besøk – og ikke minst vet jeg at mange oslofolk gleder seg til å kunne reise til Bergen igjen når vi sammen får åpnet Norge.