Åleine i sorg

Ein gong var me to som sat og drakk kaffi og åt lefser her på terrassen.

Sigmund Haug (91) er åleine, nett so blåmeisen som truleg mista familien sin til ein katt. Haug vil ha påbod om bjøller på alle kattar. Foto: Privat

Sigmund Haug Nesttun

Det går mot ljosare tider. Soli er kome høgare på himmelen. Klosterklokkene i hagen blømer. Småfuglane kvitrar. Ein lang og kald vinter er over. Meisar, sporvar, ein raudstrupe og ei svarttrost på fuglebrettet. Våren er komen.

Det er morgon. Eg er enno ikkje oppe. Eg vil sova til soli gløtter inn glaset. Ho kan vekka meg, soli, meiner eg. Då er dei der på vindauga, småfuglane.

Sigmund Haug med kona Jorunn, som døydde i 2007. Foto: Privat

Ein blåmeis set seg på karmen. Han tek ein runde inn på rommet, flaksar rett over puta der eg ligg gøymd under dyna. Trur ikkje han såg meg. Kort visitt. Han fyk ut att.

Meisar, de er velkomne!

Eg har vaska rommet med grønsåpe. Reine «klede» finn de i naturen her tett ved reirplassen. Ein vassdrope tek de i dammen i hagen. Eg gler meg. Og eg ser dei kjem med noko i nebbet, inn det tronge holet og litt etter ut att til ein ny runde etter strå, dun og mose og kva anna dei må ha i denne nye heimen som desse små nøstene blåmeisparet no ein gong er.

Eg er på terrassen. Eg drikk kaffi og kosar meg med ei lefse og nyt synet av desse to som no snart vert fugleforeldre. Eg ser det grønast i hagen. Eg er åleine.

«Ein gong var me to som såg til borni og til alle rosene i hagen», skriv innsendaren, her i eigen hage. Foto: Privat

Ein gong var me to som sat og drakk kaffi og åt lefser her på terrassen. Ein gong var me to som såg til borni og til alle rosene i hagen, dei gule og dei raude. Ein gammal far, ei gammal mor – nokon vert att åleine. Då kan ein mimra frå ei tid som ein gong var, ei tid som aldri kjem att. Det treng ikkje vera så vondt heller når ein har gode minne å ta fram. Slik er det ikkje for alle. Nokon går bort før heimen er ferdig. Då er det sorg.

Eg er då likevel ikkje heilt åleine her eg no er. Eg har grannar nær meg både i sør og nord, i aust og vest. Det tykker eg godt om! Det å helsa «god morgon», eller om ikkje anna enn å seia «hei, kor står det til?» Det er trygt å ha grannar ein kan gå til om ein må det. Og grannane mine har sine grannar som tykkest vera langt vekke frå meg. Eg kjenner dei ikkje.

Sigmund Haug med kone og born. Foto: Privat

Ein av desse langt borte har ein kvit katt. Ein annan langt borte som eg heller ikkje kjenner, har òg ein katt. Den katten er svart. Somme personar likar ikkje svarte kattar, ikkje når dei kryssar vegen framfor ein!

Dei tek sine daglege rundar, kattane. Ein dag den svarte, neste dag den kvite, eller dei kan vera her begge same dagen.

Eg ser dei vandrar over terrassen, ned i prydbuskene og over plenen. Eg ser dei stundom står heilt stille og viftar litt med rova. Eg er redd dei då er på rov!

Han kom på soverommet til meg tidleg ein morgon. Ei lita helsing om at her er eg i år òg. Han fauk ut att, fann seg ein make og fekk tankar om at livet skulle gå vidare med nye blåmeisungar. Ei våryr glede, ei kvitring frå morgon til langt på kveld!

Brått vart det så stille ved fugleheimen. Han stod ved holet, hakka med nebbet rundt døropninga, no åleine. Ingen song å høyra. Var det eit siste farvel?

Innsendaren tok dette biletet av den einsame blåmeisen. Foto: Privat

Eg venta og vona i fleire dagar at kanskje kjem han att med ein ny make, slik eg veit det kan vera. Reirkassen står framleis tom. Livet er nådelaust for dei små kvitrande venene våre òg.

Eg hentar ein stige og opnar loket i kassen. Eg ser botnen er dekka med mjuk dun og mose. Det er vakkert, men det er òg vondt. No ein blåmeis åleine i sorg.

Eg ynskjer eit påbod om å setja bjøller på alle kattar!