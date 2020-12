Høie bør vere meir audmjuk

Det er ikkje rett at bestemor på sjukeheimen no må betala prisen for slett handtering av innreisekarantene.

«No blir denne saka mest sannsynleg ei sak i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite», skriv Kjersti Toppe om regjeringas innføring av karantenefritak. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Kjersti Toppe Stortingsrepresentant (Sp)

Helseminister Høie forsvarer i BT 15.12 regjeringa sitt karantenefritak for utanlandske arbeidstakarar og ber BT- kommentatoren vere mindre sint.

Eg har respekt for den jobben helseministeren har gjort under pandemien. Men regjeringas karantenefritak for arbeidarar frå utlandet, er provoserande. Den tette og nesten familiære kontakten mellom statssekretæren og bransjeleiaren, som Aftenposten har dokumentert, er surrealistisk og lite tillitskapande.

Karantenereglar må utformast ut frå smittevern-faglege omsyn. I denne saka synes ikkje smittevern vere det mest viktige. Fritak for karantene for utanlandske arbeidarar ville vere eit tiltak med «særlig stor grad av risiko», peika Folkehelseinstituttet i sin faglege vurdering av 15. juni.

Sjølv om regjeringa altså var åtvara mot at karantenefritak ville vere ein av dei største risikofaktorane for å skape ein ny bølgje i Norge, så bestemte regjeringa at arbeidsinnvandrarar skulle få karantenefritak, etter press frå Norsk Industri.

At Høie no hevdar at utbrota som er knytt til fritaket i liten grad har bidrege til smitte i samfunnet, er forunderleg. Ifølgje FHI-sjef Camilla Stoltenberg så har fritaket frå karantene bidrege til andre bølgje, men det er vanskeleg å finne ut presist kor stor del det utgjer.

At også andre bransjar har fått vere med å utarbeide sine eigne veiledarar, er ikkje samanliknbart. Her handlar det trass alt om ein heilt annan risiko for landet, i og med karantena regulerte importsmitten til landet.

Regjeringa innførte karantenefritaket allereie medan Polen var «raudt land». No blir denne saka mest sannsynleg ei sak i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite.

Statsråden takkar den norske befolkninga for at smitten er lågare enn i dei fleste andre land under pandemien. Den takken er heilt på sin plass.

Men det er ikkje rett at bestemora på sjukeheimen no må betala prisen for regjeringas slette handtering av krav til innreisekarantene for utanlandske arbeidarar.