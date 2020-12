Byrådet er i utakt med utelivet

Vi har verktøy lokalt for å lette den kvelende følelsen næringlivet kjenner på.

Krever kommunen inn mindre av folks penger, blir det mer til å legge igjen på bar, kino eller barnebursdag, skriver Harald Victor Hove (H). Han vil senke eiendomsskatten. Foto: Alice Bratshaug (arkiv)

Harald Victor Hove Gruppeleder i Høyres bystyregruppe

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Arbeiderparti-byrådet tråkker ute av takt med næringslivet. Mest synlig er dette for utelivsbransjen og sentrumshandelen, der flere risikerer å måtte kaste inn håndkleet. Det skyldes ikke at kommunen er tom for lokale tiltak. Høyre har et alternativ for Bergen.

Vi har fortsatt lokalt handlingsrom til å lette den kvelende følelsen som deler av vårt næringsliv nå kjenner på. Presset er stort for å sikre jobbene fremover. En dugnad alle er invitert til, men som byrådet velger ikke å stille opp på. Det er usolidarisk.

Les også Valhammer om opprop fra byens uteliv: – Det haster nå

Vårt alternativ i Bergen er en eiendomsskatteregning som er 100 millioner kroner lavere enn den Arbeiderpartiet legger i postkassen. Når kommunen krever inn mindre av folks penger, så blir det mer til å legge igjen på bar, kino eller barnebursdag.

Derfor foreslår vi også to nye omstillingspakker for henholdsvis næring og kultur, på 10 millioner kroner hver. Dette viser at det fortsatt er mulig for oss lokalt å komme med supplement de til nasjonale støtteordningene.

Byrådet, her ved byrådsleder Roger Valhammer (Ap), bidrar ikke nok til dugnaden, mener Harald Victor Hove (H). Foto: Alice Bratshaug (arkiv)

Den kommunale verktøykassen er ikke tom, selv om byrådet tilsynelatende later som om den er det. For mye kan fortsatt gjøres. Likevel er en rekke effektive tiltak tatt ut av Arbeiderpartiet og co. sitt budsjett for 2021. Gratis gategrunnsleie for uteserveringer, gratis parkering i sentrum, samt ekstra støtteordninger for næringsliv og kulturaktører, er bare noen eksempler.

Høyre viderefører disse tiltakene i sitt alternative budsjett for neste år, fordi næringslivet fortsatt har store utfordringer.

Les også Noen må berge Bergen sentrum. Før det er for sent.

Byrådet vil bruke 100 millioner kroner på at enkelte barnehager skal få kommunal logo, fremfor å fortsette å bli drevet privat. En pussig bedriftsøkonomisk vurdering, et dårlig grep for bedre tjenester og et elendig koronatiltak.

Vårt alternativ er å bruke pengene på å ruste opp barnehagene gjennom å redusere vedlikeholdsetterslepet. Vår løsning er bra for barna, men også for håndverkere, tømrere, elektrikere og alle andre som trenger lengre ordrebøker, mer aktivitet og trygge jobber. Vi vil også innføre en ekstraordinær investeringspott på 50 millioner kroner for å få fart på Bergen i tøffe stunder.

Resturanten Colonialen satser selv i krisetider. – Vi vil hjelp slike bedrifter, skriver Harald Victor Hove (H). Foto: Odd Mehus (arkiv)

Lysglimt finnes også i en mørk tid. Colonialen restaurant er lokal, driver i sentrum og satser selv i krisetider. Høyre vil hjelpe flere slike bedrifter med vår ordning. Men vi jobber i motbakke. Budsjettforliket, som Ap-byrådet har inngått med SV og Senterpartiet, er finansiert gjennom å øke utbyttenivået fra bedriftene kommunen eier.

Kanskje ikke tidspunktet hvor kommunen skal tappe allerede tomme kontorer.

Like bunnskrapt er heldigvis ikke kommunekassen. Solide overføringer fra Solberg-regjeringen til Bergen har gjort at vi står rustet til å håndtere krisen. Da har vi ikke råd til flere saker der kommunen må punge ut åtte millioner kroner, bare fordi byrådet har gitt doble signaler til kulturlivet.

Høyre vil møte utelivet med en klapp på skulderen og tiltak for å gjøre hverdagen lettere, kulturlivet må få mer handlingsrom, og vi stiller opp i dugnaden for å trygge jobbene. Også de som styrer, burde klare å gå litt mer i takt med byen vår. Og hvis de ikke gjør det, så er det bare å ta kontakt med Høyre.