Unge Høyre har totalt misforstått norsk olje og gass

Det går kaldt nedover ryggen på meg.

Bare de siste 20 årene har petroleumsindustrien gitt oss nettoinntekter på rundt 6500 milliarder kroner. Det ville ikke ha skjedd uten leterefusjonsordningen, skriver Martine Jordana Baarholm, fylkesformann Vestland FpU. Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Martine Jordana Baarholm Fylkesformann Vestland FpU

Tirsdag 1. desember tok to representanter fra Vestland Unge Høyre (UH) til orde for å avvikle leterefusjonsordningen.

De to hevder at oljeselskapene ikke burde subsidieres lengre og at det er på tide at den norske petroleumsbransjen står på egne ben og viser at det er lønnsomme.

Det går kaldt nedover ryggen på meg når to ungdomspolitikere verken har forstått hvorfor vi har en leterefusjonordning eller konsekvensene av å avvikle den.

Leteselskaper på norsk sokkel har bidratt til en enorm verdiskapning og store inntekter til staten. Bare de siste 20 årene har petroleumsindustrien gitt oss nettoinntekter på rundt 6500 milliarder kroner. Det ville ikke ha skjedd uten leterefusjonsordningen.

Unge Høyre forstår ikke konsekvensene av å avvikle leterefusjonsordningen, skriver Martine Jordana Baarholm, fylkesformann Vestland FpU. Foto: Privat

Ordningen ble innført for å sikre at norske myndigheter fikk kartlagt mest mulig av norske ressurser, ikke som en subsidie for å sy puter under armene på oljeselskapene.

I perioden 2008–2017 har Oljedirektoratet anslått en netto gevinst for det norske samfunnet på mellom 560 og 930 milliarder kroner. Disse enorme summene er tilkommet fellesskapet og samfunnet på grunn av private oljeselskaper som har tatt en risiko. En risiko som leterefusjonsordningen har minimert, ikke fjernet.

De private har dermed kartlagt norsk sokkel, slik at det offentlige Norge har sluppet å gjøre det selv.

Representantene fra UH burde takke dem som utgjør bærebjelken i norsk næringsliv, ikke fremstille dem som snyltere på fellesskapet.

Vi er alle enige om at det grønne skiftet kommer, og at det er nødvendig. For å lykkes med det, trenger vi alle de kloke hodene som jobber i petroleumssektoren. Avvikler vi leterefusjonsordningen, mister vi leteseksjonen og kompetansen de sitter på i Norge.

Løsningen på å få en mindre oljedopet norsk økonomi er ikke å avvikle leterefusjonsordningen. Løsningen er å legge til rette for nye grønne inntektsgivende arbeidsplasser.