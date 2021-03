Norges gode rykte sprer seg like raskt som viruset

Andre land har en god del å lære av det norske systemet.

Charlotta Schaefer har fått tilbake troen på statsapparatet, her representert ved helseminister Bent Høie og statsminister Erna Solberg. Foto: Lise Åserud (arkiv)

Charlotta Schaefer Stavanger, opprinnelig fra Stockholm

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Et uttrykk som kanskje sier en del om nordmenns relasjon til olje- og gassvirksomheten, er: «Bit aldri hånden som gir deg mat». For hvert år som går kommer nye belegg for å forlate næringen, men ikke engang den grønneste Greenpeace-aktivist kan se seg selv i speilet uten å innrømme at det er takket være oljeeventyret landet har nådd en så høy levestandard.

En stor andel av befolkningen er stolte over å være en oljenasjon. En stolthet som er forlokkende å tro at andre land deler og beundrer.

Det er ikke olje Norge er mest kjent for internasjonalt, ifølge Charlotta Schaefer. Foto: Privat

Det er ikke tilfelle. At Norge er en oljenasjon, er notert av andre land, men ikke noe som anses særlig beundringsverdig. Et eksempel på dette er Volvoavtalen fra 1978, da Sverige ble tilbydd et oljefelt i Nordsjøen i utbytte mot at Norge fikk eierandeler i Volvo. Uten å gå inn i detaljer gikk denne affæren i vasken, da svenskene ikke trodde at olje kunne være mer verdt enn svensk industri.

Realiteten var det motsatte. Over førti år har gått, og oljemilliardene har rullet inn. Men det er fremdeles ikke olje Norge er mest kjent for internasjonalt.

I 1978 ble Sverige tilbydd et oljefelt i Nordsjøen i bytte mot eierandeler i Volvo. Sverige hadde ikke troen, og det ble ikke noe av. Foto: Arnd Wiegmann, Reuters

Det Norge derimot er på god vei å gjøre seg internasjonalt berømt for, er pandemihåndteringen. Men den internasjonale oppmerksomheten virker å gå nordmenn hus forbi. Ukentlig, og med alt mer superlativ, omtales Norges lave dødsrate og effektive smittesporingssystem i europeiske, og særlig nordiske, medier.

Det som våren og sommeren 2020 føltes som russisk rulett – det kunne når som helst snu – har begynt å avdekke hvem som egentlig var beredt og godt organisert når krisen kom. Da Sveriges statsepidemiolog, Anders Tegnell, ble konfrontert med Norges lave smittetall våren 2020, sa han at Norge mest sannsynlig ville få en kraftigere andre bølge, som ikke ville slå like hardt mot Sverige. Så sørgelig feil han tok.

Vi står ennå midt i pandemien og ser et svakt lys langt bort i tunnelen. Vi rike vestlandsmennesker som hadde sluttet å stole på staten til fordel for kapitalisme og markedsøkonomi, har nå begynt å tro på staten igjen.

Ved minste symptom på luftveisinfeksjon kan vi få tid til testing samme dag. Skulle testen være positiv, settes et effektivt system inn som finner og isolerer dem som kan bære smitte videre. På den måten har Norge slått ned over femti smitteutbrudd.

Sveriges statsepidemiologi, Anders Tegnell, mente at en andre bølge ville slå hardere inn i Norge. Han tok sørgelig feil, skriver innsenderen. Foto: Claudio Bresciani, TT/NTB

Om vi skulle blir alvorlig syke står sykehusene klare til å ta oss imot. Presset på intensivavdelingene har heldigvis aldri blitt kritisk her, men sykehusene har planlagt for at det kan skje.

Det er fantastisk, og vi tar det allerede for gitt. Men dette er et eksempel på noe ikke alle europeiske land har fått til, eller har trodd var mulig i løpet av pandemiutviklingen. Selvfølgelig er smittesporing i Lillehammer en enklere affære enn smittesporing i London, men uansett hvor små eller store forholdene er, forlanger det et fungerende system bak praksisen.

Ryktet, eller omdømmet om en så vil, sprer seg like raskt som viruset. Omdømmet til Norges pandemihåndtering forteller oss at vi har gjort mye riktig, og det er mye som indikerer at andre land har en god del å lære av det norske systemet. Dette må vi verken forminske eller forringe.

Når grensene vil gjenåpnes og hotellbransjen kan avvikle karantenehotellene og gjenoppta konferansevirksomheten, er det pandemihåndtering, og ikke oljen, som kommer være Norges største varemerke.