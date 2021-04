Er ikkje Bergensbana viktig likevel?

Gratis ferjer og rassikre vegar er viktigare enn Nord-Norgebana.

Tog frå Oslo mot Bergen på Voss over Lundarosen. Brua er frå 1904. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Trude Brosvik Fylkestingsgruppeleiar, Vestland KrF

Stortinget har vedteke å «igangsette arbeidet med å realisere» Nord-Norgebana. Ap, Sp, Frp, MDG, SV og Raudt sto bak framlegget.

Eg går ut frå at vedtaket betyr at dei vil bygge ho, og ikkje berre prøve å lure folk.

Når ein veit kor langt inne det har sete å få på plass naudsynt utbetring til Bergensbana og K5-prosjektet mellom Arna og Voss, så verkar dette overoptimistisk.

Av og til lurer eg verkeleg på vurderingane som blir gjort av våre fremste folkevalde, skriv Trude Brosvik (KrF). Foto: Tor Høvik (arkiv)

Noko for så vidt samferdselsminister Knut Arild Hareide også seier. Han kallar det faktisk «uansvarleg», og at ein då må stanse K5/Bergensbana, InterCity-satsinga og Trønderbana for å få dette til. Er dette vurdert frå dei partia som fremjar saka? Eller er det ferjefri E39, med omstridde Hordfast, som skal utsetjast?

Eg har på ingen måte noko imot at det vert satsa på samferdsel i Nord-Norge! Men er dette det som trengst mest? Både i eit samferdselsperspektiv, men også for å redde klimaet? Er toget framtida si løysing der det bur relativt lite folk? Eg trur ikkje det.

Jernbane er ganske sentraliserande transportmiddel. Den krev minst like mykje naturmangfald der ein legg traseen som andre vegar, og i eit livsløp-perspektiv der ein ser på både investering og skroting, så er eg usikker på om klimareknestykket er så veldig positivt.

Meir pengar til gode riksvegar og fylkesvegar, gratis ferjer på kysten, bruer som bind saman og som lagar god flyt for nullutslepps-transport, er betre bruk av fellesskapet sine midlar. For ikkje å snakke om trygge og rassikre vegar!

Av og til lurer eg verkeleg på vurderingane som blir gjort av våre fremste folkevalde på Stortinget.