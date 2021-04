Jeg er stolt og bekymret «russelærer»

Snart begynner årets russefeiring. Bør vi lærere beskyttes bedre?

Enkelte dager har hun 60 nærkontakter som snart skal i gang med russefeiringen. Linda Solhaug unner dem feiringen, men er bekymret for koronasmitte. Foto: Hans O. Torgersen (arkiv)

Linda Solhaug Lektor og stolt «russelærer»

Det nærmer seg russetid i den videregående skolen. Vanligvis ser jeg som lærer med stor forståelse på ungdommens feiring av 13 år skolegang. Jeg er stolt over elevene mine som har slitt seg gjennom det siste året, samtidig som de strever med å velge veien videre. De har på alle måter fortjent en skikkelig feiring!

Men, og i år er det et stort «men»: Vi er inne i andre året med pandemi, og vi i skoleverket har i skoleåret 2020/21 bitt tennene sammen og gjennomført undervisning på alle tenkelige plattformer, for det meste i det fysiske klasserommet.

Hva har vår arbeidsgiver tenkt å gjøre med at vi, som «russelærere», trolig er ekstra utsatt for smitte? spør Linda Solhaug. Foto: Privat

Månedene etter nyttår har vært utfordrende og slitsomme for oss som er lærere. Jeg har selv på enkelte dager opp mot 60 nærkontakter. Det vil si at jeg er sammen med 30 elever i tre skoletimer i et relativt trangt klasserom. Etter spriting av pulter og lufting av klasserom kommer det nye 27 elever som jeg er sammen med i tre skoletimer.

For de fleste vil dette fremstå som gambling, sett på bakgrunn av de reglene for nærkontakter vi alle har prøvd å etterleve det siste året.

Som alle vet, vinner man noen ganger når man gambler, og det vil jeg si at vi har gjort de siste månedene. Ingen er blitt smittet på jobb hos oss, og elevene har etter beste evne overholdt de fleste smittevernreglene.

Snart er årets russefeiring i gang. Elevene gleder seg selvsagt, og planleggingen er godt i gang. Det skal være russedåp, rebusløp og diverse andre arrangementer. Busser og biler begynner å bli klare, og så går startskuddet for en skikkelig feiring.

Vi «gamle» som husker vår egen russetid, vet at det i tillegg til dette kommer til å foregå mye og kreativ sosial omgang blant russen fremover. Selv om elevene i en klasse kommer fra samme kommune eller område, er det ofte vill blanding av elever fra ulike skoler på busser og biler.

I et vanlig år ville dette nettopp vært noe av det kjekkeste med hele russefeiringen, i år er det kanskje noe av det skumleste.

Både politiet og skolehelsetjenesten står klar til å formane russen om hvilke regler som gjelder – det mangler ikke på det. Likevel murrer det en uro hos de fleste av oss som er så heldige å være lærerne til årets russekull. Jeg tar meg derfor den frihet å rette noen spørsmål til vår arbeidsgiver, Vestland fylkeskommune:

Som lærer for en klasse av årets russekull vil jeg gjerne at noen i Vestland fylkeskommune svarer på følgende spørsmål:

Vil årets russefeiring føre til fare for økt smitte av korona blant ungdom?

Hvis «ja», vil dette øke faren for at de lærerne som underviser årets russekull, kan bli utsatt for smitte?

Hvis «ja» – hva har Vestland fylkeskommune, vår arbeidsgiver, tenkt å gjøre med det?