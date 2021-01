Sjå bort frå formlane. Kvardagen er ras, frykt og kø.

Kvardag og røyndom må trumfa teoretiske modellar når ein prioriterer samferdselsprosjekt.

I 2015 sat Voss-ordførar Hans-Erik Ringkjøb i dette toget, som køyrde inn i et ras ved Boge i Vaksdal. Innfelt er formelen som nyttast til å rekna ut samfunnsnytte for samferdselsprosjekt. Foto: Hans-Erik Ringkjøb

Hans-Erik Ringkjøb Ordførar i Voss kommune (Ap)

Teoretisk kjem ny veg og bane Voss-Arna ut med negativ samfunnsnytte, meiner ekspertane. Det er ikkje planlagt firefelts motorveg og 110 km/t, det vert ikkje mange nye reisande, og det er ikkje stor innkorting i kilometer.

Hadde det vore det, hadde fellesprosjektet kome langt betre ut i modellane. I staden skal det byggast trygg og sikker veg og bane, det skal byggast der folk bur, langs fjord og fjell i tunnel, for å få moderne og effektiv transport.

Overordna mål er at alle skal ferdast trygt på hovudfartsåra for veg og bane aust-vest, Oslo-Bergen. Det handlar om å nå prosjektmåla: Trygg, moderne og effektiv veg og bane.

Prosjektet legg vekt på å trygga folks kvardag, kvardagsnytte, i motsetnad til prosessen med Ny nasjonal transportplan (NTP), der samfunnsnytten er løfta fram denne gongen.

Tida er definitivt inne for å sjå bort frå kva som er rett ut frå modellar og formlar som knapt nokon forstår, og heller legga vekt på kvardagen til innbyggarane våre.

Kvardagen skjønar me. Kvardagen er at veg og bane Voss-Arna er utdatert. Kvardagen er ulykker, død, stenging, kø, kaos, frykt eller ras, slik eg sjølv opplevde på Boge i 2015.

Den fremste oppgåva må vera å trygga folket, skriv Hans-Erik Ringkjøb. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Kvardagen er at dette lever me med. Det kan ikkje fiksast, det må byggast nytt. De må ta på alvor frykta, de må ta på alvor at dette er hovudpulsåra i norsk samferdsel, de må ta på alvor at den fremste oppgåva de har, er å trygga folket, verken meir eller mindre.

Ja, de som er stortingspolitikarar, står framfor store og alvorlege vedtak, men for kvar dag som går utan vedtak om ny veg og bane Voss-Arna, vedtek de, og aksepterer de, risikoen de utsett 10.000 menneske for dagleg.

De må seia «liv og helse fyrst»! De må seia at det viktigaste er å koma fram, ikkje å koma fort fram. De må seia at når ei av dei mest ras- og ulykkesutsette strekningane i landet er på hovudferdselsåra for veg og bane Oslo-Bergen, så må det fiksast umiddelbart.

Politiske vedtak må vera for folk, ikkje for teoretiske modellar og formlar.

Med andre ord:

Kvardagsnytten og folk må vinna, teoretisk samfunnsnytte og modellar må svinna.

(Utdrag frå Voss-ordførar Hans-Erik Ringkjøbs appell til stortingspolitikarar på Stanghelleseminaret om ny veg og bane Arna – Voss onsdag)