Bergen kun for bergensere?

Du kan gå på skole her, men ta for all del ikke del i byens kulturtilbud.

«Vi gjorde felles vedtak. Vi lagde likelydende regler. Vi fikk kjeft og vi fikk skryt. Nå stenges vi ute», skriver Kjartan Haugsnes (SV). Foto: Privat

Kjartan Haugsnes Varaordfører i Vaksdal (SV)

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Venstres kulturminister Abid Raja ønsker å gi en håndsrekning til et frustrert og slitent kulturliv i Bergen, kan vi lese i BT 19. januar. «Dere kan åpne opp», er budskapet – på én betingelse, «at publikum utelukkende består av egne innbyggere».

Undertegnede er ganske trygg på at dette virkelig er noe Bergens kulturliv vil møte med vantro.

Bergen er en smeltedigel av innpendling; ikke minst elever i videregående skole som benytter seg av regjeringens klokkertro på fritt skolevalg og individets frihet og egne valg.

Våre elever fra Vaksdal, som pendler inn til Nordahl Grieg, Katten, Amalie Skram eller Årstad, skal nå møtes med mistro på Konsertpaleet? Du kan gå på skole her, men for all del ikke ta del i byens kulturtilbud?

Abid Rajas (V) betingede kulturtilbud sjokkerer innsenderen. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Før jul ble Bergen, sammen med omegnskommunene, bedt om å ta et felles ansvar i pandemien. Den gang da mente regjeringen at Bergen og de seks nabokommunene var en felles bo- og arbeidsmarkedsregion.

Vi gjorde felles vedtak. Vi lagde likelydende regler. Vi fikk kjeft og vi fikk skryt. Det virket. Vi vet, og sikkert de fleste i regjeringen vet også, at pandemien neppe bryr seg om grensene rundt Bergen kommunes 445 kvadratkilometer.

Hva blir regjeringens neste trekk? En statsfinansiert erkebergenser som tar dialektprøve i inngangen til DNS? – Gjenta etter meg: R A B A R B R A.