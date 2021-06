Riv ned fordommer mot funksjonshemmede

Først som voksen forsto jeg at diskrimineringen handlet om frykten for alle som er annerledes.

Jeg tenkte at det ville vært bedre for alle om min bror og jeg ikke fantes, skriver innsenderen om møtet med fordommer mot foreldrene under oppveksten. Foto: Shutterstock / NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Et av mine tidligste minner er fra da jeg var under tre år gammel. Det er ikke mye jeg kan huske fra den tiden, men jeg kommer aldri til å glemme at jeg hylgråt da jeg så mamma falle til gulvet i et epileptisk anfall. Vi var alene en stund, fordi pappa ikke kunne høre oss selv om han var i huset. Begge mine foreldre er hørselshemmede.

Ofte fikk jeg høre av både slekt og bekjente, at de aldri burde ha fått barn fordi de var så ressurssvake, så vanskelig å omgås med. Andre barn sluttet å leke eller prate med meg så fort de fant ut at det var noe «feil» med min familie.

Å bevitne slike fordommer og baksnakking i en tidlig alder, var ille nok i seg selv. Men det førte til en enda større skade: Jeg begynte å tro på det selv, og tenkte at det ville vært bedre for alle om min bror og jeg ikke fantes. Samfunnsbarrierene og diskrimineringen mine foreldre hadde opplevd helt siden de var små, ble overdøvet av skam.

Andrada Munteanus foreldre er hørselshemmede. «Andre barn sluttet å leke eller prate med meg så fort de fant ut at det var noe «feil» med min familie», skriver hun. Foto: Privat

Det å bli eksponert for andres fordommer som barn, kan gi negative konsekvenser både for de med nedsatte funksjonsevner og deres familier. Hos fastlegen, på skolen og under andre formelle omstendigheter henvendte folk seg til meg, og senere til min bror. Uansett om mamma og pappa, støtt og stadig, sa ifra om at de hørte litt med hørselsapparater og mestret leppelesing.

Det eneste de trengte var at andre skulle behandle dem som voksne og vise fleksibilitet i samtalen ved å snakke litt høyere eller saktere, og ved å se på dem.

Når ingen forventer noe av deg, eller later som du ikke er til stede, blir tilværelsen fort dyster.

Først som voksen begynte jeg å forstå at diskrimineringen hadde lite å gjøre med mine foreldre som personer, og mer med frykten mot alle som er annerledes. Denne kan kanskje forebygges ved å få til «de naturlige møtene» i barnehagen, på skolen, på jobben, på fritiden. Ved å omgås ofte senkes forhåpentligvis terskelen for å bli kjent med hverandre, på godt og vondt.

Mine foreldre fikk aldri sjansen til det. Etter at begge mistet hørselen i barneskolealderen, ble de fraktet til kostskoler for hørselshemmede.

Les også Ut av stillheten

Selv om situasjonen i skoler og kompetansesentre for døve i dagens Norge er vesentlig bedre enn det de i sin tid erfarte, vil fungerende teleslynger, kompetanseheving i spesialundervisning for lærere, og gjerne grunnleggende innføring i tegnspråk for alle barn i ordinær undervisning, gi dem med hørselshemninger bedre sjanser til å forbli i kommunale skoler.

Økt kunnskap kan føre til bedre holdninger blant oss alle, og forhåpentligvis minske mobbingen hver fjerde hørselshemmede elev har opplevd på grunn av funksjonshemningen sin.

Da mamma gikk på barneskolen, var hun en del av skolens kor. Min mormor ble alltid rørt når hun hørte meg synge, fordi det minnet henne om mammas opprinnelige sangstemme. Men hun avbrøt mamma hver gang hun mimret tilbake til det, og prøvde å lære meg gamle barnesanger.

«Nei, men, Claudia, du må ikke forvirre barnet. Melodien er helt feil.» Det gjorde meg trist å se lyset i mammas øyne forsvinne. Kanskje melodien utad hørtes vinglete ut, men begge visste jo hvor muntre dens noter egentlig var.

Lydkunstner Tarek Atoui samarbeidet med døve bergenselever under Bergen Assembly og gjorde sterkt inntrykk på innsenderen. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Mormor derimot, innså ikke hvor lite hun kunne om mammas musikalske ferdigheter. Å være døv betyr ikke at man automatisk utestenges fra å lage og oppleve musikk.

Jeg husker godt hvordan Tarek Atouis oppslukende og innovative lydkunst skapte gåsehud blant konsertdeltakere på Sentralbadet, under Bergen Assembly 2016. Prosjektet var et samarbeid med døve bergenselever.

Det at både hørselshemmede og de med vanlig gehør kan oppleve musikk sammen, og virkelig nyte det, bidrar til å rive ned negative holdninger om det en med funksjonshemning ikke kan delta på i fritiden. Vi trenger flere sånne inkluderende arrangementer som hjelper oss å forstå at våre forskjeller kan være kilder for nytenking og kreativitet, fremfor splittelse og redsel.

Selvfølgelig kan vi alltid nøye oss med at samfunnet ikke er tilrettelagt for alle, og at livet er vanskelig. Men vi kan oppnå så mye bare ved å informere oss selv og jobbe med egne holdninger. Er ikke det egentlig en kjempesuksess når vi slipper å skamme oss over at vi finnes?