Den familiefiendtlige holdningen bør skrotes før kontantstøtten

Stadig tar enkelte politikere til orde for å styre karrieren til oss kvinner, fordi vi – av en eller annen hinsides grunn – ikke vet vårt eget beste.

Forfatter Kristine Rande Nesheim forsvarer kontantstøtten i dette innlegget. Foto: Privat

Kristine Rande Nesheim Forfatter og journalist

Nylig skrev Agathe Steen, 2. nestleder i unge Høyre, at kontantstøtten bør skrotes én gang for alle (BT 19. oktober).

Argumentene er tynne og med fryktelig lite refleksjon. Hun argumenterer blant annet med at dette er en fotlenke for likestillingen. Kontantstøtten er ikke forbeholdt kvinner, men et tilbud til familier. Denne ordningen er noe også menn kan benytte seg av. At flest kvinner velger å benytte seg av ordningen, er en annen sak.

Jeg har oppfattet Høyre som et parti som verdsetter valgfrihet. At Unge Høyre opplever valgfrihet som mindre viktig, er et skremmende utgangspunkt for et parti som rommer neste generasjon.

Tar Steen det for gitt at barnehage er det beste for absolutt alle ettåringer? Det er i beste fall naivt, og vitner om svært liten innsikt og forståelse i ulike familiesituasjoner.

Videre skriver hun at «kontantstøtten skaper flere problemer enn den løser». En heftig påstand, som jeg sterkt betviler at kan dokumenteres. Har Steen besøkt alle familier som benytter seg av kontantstøtten, og funnet ut at samtlige av disse hadde klart seg helt fin uten den?

Argumentet om integrering er som regel det eneste holdbare argumentet i denne debatten, og derfor et svært utvannet et. Kanskje kan dette dilemmaet håndteres på andre måter enn å frata absolutt alle mennesker i Norge et tilbud? Antakeligvis.

Kontantstøtten for ettåringer ble innført i 1998. Her er daværende sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp, t.v.) og barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland (KrF) under Stortingets høring om reformen. Foto: Erik Johansen / NTB

«Kontantstøtten gir et insentiv for å la nybakte mødre holde seg utenfor arbeidslivet lenger enn de trenger.» Dette er kanskje en av de merkeligste kommentarene. Er det slik at mødre ikke evner selv å vurdere hvor lenge de trenger å være hjemme med de små barna sine?

Og – er Steen ekspert på hvor lenge kvinner og barn trenger å være hjemme, siden hun så tydelig uttrykker at de holdes lenger hjemme «enn de trenger»?

Det er underlig hvor lite oppegående norske kvinner fremstilles i slike bemerkninger. Igjen og igjen tar enkelte politikere til orde for å styre karrieren til oss kvinner, fordi vi – av en eller annen hinsides grunn – ikke vet vårt eget beste i den store likestillingskampen. Vi må velge karriere fremfor barna, ellers svikter vi. Og så snakker man om kvinnefrigjøring attpåtil. Er ikke dette en stor selvmotsigelse?

Som både arbeidstaker og kvinne opplever jeg at jeg er habil nok til å ta gode beslutninger, så ellers takk for tilbudet om å bestemme for meg.