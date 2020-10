Født i Norge. Sånn flaks!

Da jeg nylig fant en kul i puppen, tenkte jeg på hvor heldig jeg er.

Da min far fikk kreft for over tyve år siden, måtte han kjempe mot den lange ventetiden på MR-maskinen. Selv rakk jeg ikke engang å bli redd, jeg ble undersøkt så raskt, skriver Silje O. Heltne. Foto: Isan Maher

Silje Heltne

Nylig fant jeg en kul i puppen. Det er sånt som skjer meg nå og da, men denne gangen var det noe som virket uvanlig for meg, så når den fortsatt var der tre dager senere, nevnte jeg det for legen, siden jeg likevel skulle ta noen prøver.

Ingen av oss virket særlig bekymret, men siden uvanlige funn skulle rapporteres, ble jeg henvist til brystklinikken som skulle ta kontakt.

De ringte meg mandagen etter og sa at de hadde fått en avlysning tirsdag morgen, og de ba meg komme inn. Det gjorde jeg. Jeg skulle ta mammografi og kanskje ultralyd, og ved behov kunne det bli aktuelt med biopsi.

Jeg var inne til mammografi først en gang, så en gang til med et kvarter imellom. Så da jeg sto der med puppen i klem og visste at jeg sikkert også skulle ha ultralyd etterpå, tok jeg meg selv i å tenke på vår gamle venn, en lege i Hebron.

Han hadde levd og praktisert i Kroatia i mange år, før han vendte hjem til Palestina for å hjelpe sitt eget folk. Alt han ønsket seg de siste årene han levde, var frihet og en ultralydmaskin. Den kunne hjulpet så mange av pasientgruppene hans til å få satt riktig diagnose i tide, selv om det ikke kunne garantere at noen fikk livreddende behandling.

Da Silje O. Heltne ble undersøkt på Haraldsplass tenkte hun på en lege i Hebron som ønsket seg en ultralydmaskin. Langt fra alle har samme mulighet til å gjøre en like god jobb som norske leger, skriver hun. (Illustrasjonsfoto) Foto: Gidske Stark (arkiv)

Og mens jeg etterpå satt og så ut over Haraldsplass sykehus – med sitt milde og imøtekommende helsepersonell, skinnende maskiner og arkitektoniske interiør – tok jeg meg selv i å lure på hva jeg hadde gjort for å fortjene å bli ivaretatt på denne måten. Født i Norge.

Jeg gikk derfra med luksusen av å ikke bare slippe biopsien og venting på prøvesvar, men med beskjed om at ingen kreft var funnet. Og jeg vet at de lette godt med alle verktøy tilgjengelig, for jeg var jo der.

Også friske folk nyter godt av et godt helsevesen. Det gir bedre psykisk helse og mindre stress, og stress er en stor faktor for sykdomsutvikling. Jeg rakk ikke engang å bli redd, jeg ble undersøkt så raskt at om jeg hadde vært syk, ville jeg fått så tidlig behandling som mulig.

Helsepersonell verden over har tatt en ed om å holde livet hellig. Men langt fra alle har den samme muligheten til å gjøre en like god jobb som jeg ble møtt med denne uken.

Da min far døde av kreft for snart 20 år siden, måtte han kjempe mot den lange ventetiden på MR-maskinen de brukte for å diagnostisere ham. Vi har fortsatt en lang vei å gå i kreftbehandling i Norge. Men vi har også kommet veldig langt, og det er godt å se.

Jeg håper vi ikke glemmer å dele de samme mulighetene med dem som er mindre heldige.