Nå er chilinøttene det eneste høydepunktet

Vi vil så gjerne tilbake til en smekkfull Brann Stadion i 2021.

Denne fotballsesongen har vært tung for mange. Hjemmelagets Isaac Twum (t.h.) setter inn 2–0 mellom Mjøndalen og Brann foran tomme tribuner. Foto: Ørn E. Borgen, NTB

Morten Chr. Algerøy Stadig forelsket

All idrett, enten det er lagidrett eller individuell idrett, er for tiden preget av en tilstand vi alle ville vært foruten.

Upåvirkelige inntektsfall i de idrettene som til vanlig henter inn 15.000 tilskuere på en hjemmekamp, er uten tvil en utfordring.

Og hjemme sitter supporterne med tilgang til en hel verden av idrett på 65-tommeren.

Vi som følger SK Brann, lider samme skjebnen. Vi må velge hva vi vil se. Å se alt blir det trøbbel av. Trøbbel i heimen.

Og når helgen nærmer seg, legger vi med støvsugeren i hånden inn en søknad om 90 minutters lidenskap, en pose chilinøtter og to bokser Hansa.

Én til hver omgang.

Og valgene er mange. Leeds er «back where we belong», Haaland scorer for Borussia Dortmund, Salah og Mané herjer på Anfield, og Solskjær river seg i håret på Old Trafford. For ikke å glemme Zlatan, Ronaldo, Messi og Ødegaard.

Da den forsinkede eliteseriesesongen endelig startet, fulgte mange Brann-supportere fotballkampen mellom Haugesund og Brann på Fotballpuben. Da ble det seier. Foto: Paul S. Amundsen

Ikke nok med det. Vinteren står for døren. Johaug slippes løs sammen med resten av det norske skilandslaget, og Jansrud og Mowinckel bryter snart startpinnen 531 meter over Levi sentrum i Finland.

Og SK Brann taper mot Mjøndalen. Som de for øvrig har gjort siden 1975.

Men all idrett har et fortegn. Og det fortegnet heter lidenskap. I Bergen og for Brann heter det til og med «ekte lidenskap». Eller «Ekte lidenskap har et navn».

Og som Wikipedia så fint skriver det: «Lidenskap er et begrep som ofte brukes for å beskrive en sterk følelsesmessig tiltrekning til noe eller noen».

Med andre ord en slags forelskelse.

Og plutselig er dette innlegget plassert der det egentlig hører hjemme. Lidenskap og tilhørighet.

I det siste har chilinøttene og Hansa-boksen vært det eneste høydepunktet med en Brann-kamp. Du ergrer deg over at søknaden din om nitti minutter ble viet Mjøndalen – Brann.

Og det hele blir en enda større fiasko når man hører hva dem som viet tiden til Solskjær eller Bielsa opplevde. Skivebom.

Så kjære SK Brann. Kjære Vibeke og Kåre. Kjære spillere, styremedlemmer, valgkomité og alle dere andre rundt miljøet i Idrettsveien.

Hvis dere ikke allerede har gjort det: Kan dere vennligst sette dere sammen og bruke en dag på lidenskap? Branns misjon, visjon og identitet.

«Bergens stolthet», «Gullet ska hem», «Kjempe i toppen», «fulle tribuner» og alt som betyr noen for oss som elsker Brann og chilinøtter.

Vi vil så gjerne tilbake til en smekkfull Brann Stadion i 2021. Med fulle tribuner. Med «Nystemten» og buekorps. Og tippeligaspill.

Sånn vil vi ha det: Smekkfulle tribuner og flomlys. Foto: Ronald E. Hole (arkiv)

Men da må dere sørge for at alle i klubben drar i samme retning og har den rette gutsen. Enten de sitter i en valgkomité eller i et styre.

Fra topp til bunn. Fra keeper til spiss.

Og husk bare en ting: Bergen er skapt for lidenskap. Vi hadde knapt sett en sykkel før hundre tusen bergensere løp som gale rundt i byn med Kristoff-trøye. Bompengepartiet fikk 17 prosent oppslutning på siste valget. Og Friele har vært ordfører.

Så fikser dere dette, kommer bergenserne igjen til å gå mann av huse.

Men husk å selge chilinøtter og Hansa på VIP-tribunen.