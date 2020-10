Det er ikke kunsthistorikerne som skal ta oss ut av krisen

Å utdanne ungdom til arbeidsledighet er ingen god politisk strategi.

Behovet for arbeidskraft innen olje og gass, bygg og anlegg er stort, skriver Anita Leirvik North i KIS. Foto: Privat

Anita Leirvik North Daglig leder, Korrosjon- isolerings- og stillasentreprenørenes forening (KIS)

For å spare penger, foreslår fylkesdirektøren for opplæring og kompetanse i Vestland fylkeskommune, Bjørn Lyngdal, at man skal fjerne plasser på yrkesfaglige studieløp til fordel for studieforberedende løp. Årsaken er at disse koster mindre per elev.

Ut fra et kortsiktig politisk og administrativt ståsted, kan dette virke logisk for å oppnå balanse i budsjettene. Men hvilke konsekvenser får dette for fremtidige budsjetter?

Bransjeforeningen Korrosjon, isolerings- og stillasentreprenørenes forening (KIS) har lenge vært bekymret for manglende søkning og manglende studieplasser for sine fag. Vi er ikke den eneste bransjen med dette problemet.

Bransjen har ønsket en kompetanseheving og verdsatt høyt det kvalitetsstempelet et fagbrev er. Bransjen har samtidig vært veldig tydelig på at vi gjerne tar på oss det samfunnsoppdraget det er å veilede lærlinger gjennom en del av deres utdanningsløp.

I denne bransjen vil tilnærmet lik alle som tar denne utdanningen, få tilbud om læreplass.

Når man så bestemmer seg å spare penger på å legge ned studieplasser på yrkesfag, til fordel for billigere studieretninger, har ikke det kun konsekvenser for den kommende budsjettperioden, men for flere år frem i tid.

Vi er midt oppe i en situasjon der mange bedrifter sliter. Noen har gått konkurs, andre vet ikke om de vil klare seg ut året.

Bedriftene som KIS representerer, opererer både innen olje og gass, bygg og anlegg. Deres utfordring det siste året har blant annet vært at tilgangen på utenlandsk arbeidskraft har forsvunnet, i tillegg til det allerede eksisterende underskuddet på kvalifisert arbeidskraft.

Dette betyr at behovet er stort. Elevene som går ut fra disse studieretningene, vil nesten garantert gå rett ut i jobb. I dagens usikre arbeidsmarked er dette noe politikere og byråkrater burde se i sammenheng med fremtidig sparte kostnader hos Nav.

Å utdanne ungdom til arbeidsledighet er ingen god politisk strategi. Selv om det er vanskelig, er det nettopp skole og utdanning som bør prioriteres i krisetid.