Trenger 11-åringer å lære sexstillinger?

Mellom all uskyldig moro på Tiktok gjemmer det seg videoer barn ikke bør se.

Mange foreldre ville blitt overrasket over hva slags videoer barna deres ser i appen Tiktok, tror innsenderen. Foto: Kiichiro Sato / AP

Ida Kvamme Schanche

På Tiktok legges det ut drøye videoer med seksuelt innhold. Her visualiseres det hvordan en «amatør» ser ut i sengen i sammenliknet med en «profesjonell». Det er også sensuelle videoer der man kan se hvor seksuelt tilfredsstillende det er med kvelertak og blåmerker – gjerne i sexy undertøy eller på en strippestang.

Videoene unnskyldes med normalisering av menneskekroppen. Dette skal vi feire og oppfordre andre til å gjøre.

Det som forbauser meg, er den manglende bevisstheten over hvem som faktisk ser disse videoene. For hvem er egentlig publikum? Det er svært mange barn, og en 11-åring trenger ikke å vite andre sine preferanser i sengen. Skal vi lære dem opp til å filme seg selv eller andre på denne måten?

Mellom alle dansetrendene og humorvideoene gjemmer det seg videoer som viser hvordan du best skal binde noen fast i sengen. Er alle foreldre klar over dette?

Algoritmene på Tiktok fungerer slik at du får anbefalt flere videoer som er tilsvarende andre du velger å se ferdig. Skroller du raskt forbi, får du mindre av den type innhold. Dette betyr at hvis barnet ditt ser ferdig en video som viser hvordan man skal kveles og bindes fast under sex, vil det få opp flere tilsvarende videoer.

Derfor er det ikke nok å følge med når vi hører om grove videoer som sirkulerer på Tiktok. For å forhindre at de blir utsatt for negativt innhold og påvirkning, må vi snakke med barna våre, og vi må følge med på hva de faktisk ser på. Det er spesielt viktig å følge med i disse koronatider, da det er en økende deltakelse av voksne som bidrar til «variert» innhold.

Dette burde ha like stort fokus som hva som foregår på skolen. Det bør ikke være en egen kultur for hvordan vi skal være frakoblet og en annen når vi er påkoblet.

«Det er med Tiktok som med alt annet her i livet – vi må lære barna å bruke det på riktig måte», skriver Ida Kvamme Schanche. Foto: Privat

Og det er ikke bare innholdet i videoene som er problematisk. Mange unge skriver upassende meldinger til andre i kommentarfeltene. Det er lett å oppfordre til negativ atferd på Tiktok, og vi må snakke med barna om hva som faktisk er greit å kommentere.

Lære de hva man skal gjøre dersom man er uenig, eller ikke liker en annens innhold. Dersom man ikke har noe fint å si, så skroller man videre.

Vi må snakke med barna om hva som er forskjellen på rett og galt, også på sosiale medier. Om hva de skal gjøre dersom de får opp en seksuell video. Kanskje trenger man å snakke med noen voksne om det man så.

Alle barn bør òg ha foreldrekontroll aktivert på Tiktok, slik at man kan forhindre barna i å bli utsatt for upassende innhold.

Å være 13 år i dag er ikke enkelt på internett. Dersom du synes lettkledde videoer er morsomme, så vil algoritmene føre til at du får opp mange slike. Ser du på innhold som omhandler selvmord, vil du få opp flere slike.

Mange unge søker anerkjennelse på Tiktok. Da blir de òg sårbare for negative kommentarer, mener innsenderen. Foto: Jessica Hill / AP

Du får òg ekkokamre hvor for eksempel flere som mener det samme som deg om bodyshaming (latterliggjøring av andre sin kropp), samles og får opp mange potensielle videoer du kan kommentere på. Her kan man oppmuntre hverandre til en negativ kultur i form av kommentarer eller likes.

For følger vi alle med på hva barna våre kommenterer på videoer? Trendene på Tiktok kan også føre til større kroppspress, for eksempel timeglass-utfordringen, der man skal vise hvordan den perfekte kroppen skal se ut.

Vi må passe på at barna våre ikke får et forvrengt bilde av hvordan vi skal være mot hverandre. Vi bør passe på at de ikke blir utsatt for voksent innhold og forhindre at Tiktok blir et sted for nettmobbing der de lærer seg at «det går fint, det er jo bare på internett».

Det er med Tiktok som med alt annet her i livet – vi må lære barna å bruke det på riktig måte.