En bergenser kan løse klimakrisen

Erna Solberg kan lykkes, men da må hun legge en plan A for de neste to årene.

Med plass i Sikkerhetsrådet har Norge nå en unik anledning til å sette klima på agendaen, skriver Jørgen B. Grønneberg. Her er Erna Solberg på plass i FNs hovedforsamling i fjor. Foto: Norges FN-delegasjon /NTB

Jørgen M. B. Grønneberg Strategisk rådgiver og forfatter

Det må bli et ufravikelig krav at verdenstemperaturen stabiliserer seg under togradersmålet, det vil si under under en økning på to grader celsius fra før-industrielt nivå.

Økningen er nå på +1,1 ℃, og kan passere + 2 ℃ i 2046 på vei mot + 3,3 ℃ i 2100; mot «Hothouse earth».

Stabilisering krever kraftig reduksjon i utslipp av klimagasser for å unngå klimakrise.

Krisen kan løses av en bergenser som allerede har avlyst sine to årlige gløggselskap, og som mener vi allerede nå «bør legge en plan B for julen». Egentlig holder hun hus i Fana når hun ikke bor i statsministerboligen. Hun heter Erna Solberg.

Hun bør legge en plan A for å løse klimakrisen.

Mye er skrevet om Greta Thunberg, men ingen kan ta fra henne at hun har bevisstgjort millioner om hvor alvorlige konsekvensene av klimaendringene kan bli. Hun brukte kun noen få måneder på å komme fra «skolestreik for klima» foran Riksdagen til talerstolen i FN.

Erna Solberg har brukt 40 år fra hun ledet Operasjon Dagsverk til å få en fast plass for Norge som ett av 15 medlemmer av i FNs Sikkerhetsråd. Hun har to år på seg for gjennomføring av en langt viktigere operasjon, og hun bør bruke tiden godt.

Artikkelforfatter Jørgen M. B. Grønneberg har blant annet skrevet boken «Hvem kan løse klimakrisen? Klima og lederskap i en krevende tid». Foto: Javad Parsa

Det sier seg selv at en global klimakrise som også vil ramme Norge, kun kan unngås hvis klimastormaktene tar ansvar. Om «null-komma-Norge» eller «mikro-Bergen» leverer på egne utslippsmål eller ikke, har liten betydning sett i en slik sammenheng.

Dette betyr ikke at norsk klimapolitikk er uvesentlig, men innretningen må endres fra å tenke lokalt til også å tenke globalt.

Kina, USA, EU, India og Russland står for 2/3 av utslippene av klimagasser i verden og det halve av verdensbefolkningen.

Disse landene har følgelig mest å ta tak i for å få utslipp ned og har flest som vil lide permanent hvis det blir for varmt.

FNs klimaregime er svært langt fra å levere på egen klimaambisjon. Ved undertegning av klimakonvensjonen i 1992 for å «forhindre farlige menneskeskapte påvirkninger av klimasystemet» var økningen på lave +0,46 ℃.

I dag fremstår dette regimet som en organisatorisk bastard som ikke ville sett dagens lys basert på den kunnskap vi nå har om konsekvensene av klimaendringer. Å ha klimamål uten relevante virkemidler vil ikke gi nødvendige resultat.

FN trenger et eget klimaråd med samme mandat som FNs sikkerhetsråd, mener Jørgen B. Grønneberg. Her er Erna Solberg i salen for Sikkerhetsrådet. Foto: Pontus Höök / NTB

FN-pakten fastslår at nasjonale grenser er ukrenkelige, uten å ta hensyn til at nasjonale utslipp av klimagasser varmer opp en atmosfære som tilhører oss alle.

FNs krav om enstemmighet i klimaspørsmål gjør derfor regimet handlingslammet.

Skal FN bli et verktøy vi vil ha glede av, må det på plass et «FNs Klimaråd», et «UN Green Council», med samme mandat i klimaspørsmål som FNs Sikkerhetsråd har for å opprettholde fred og sikkerhet: Mandat til å fatte klimavedtak alle nasjonalstater er forpliktet til å innordne seg etter.

Med plass i Sikkerhetsrådet har Norge nå en unik anledning til å sette klima på agendaen og tilføre FN, gjennom et FNs Klimaråd, tilstrekkelig beslutningsevne og handlekraft til å levere på egen klimaambisjon.

Dette kan Erna Solberg gjøre noe med, slik at det heller ikke blir for varmt på fødestedet Arna og fortsatt vil ligge snø på Gullfjellet, Bergens høyeste.