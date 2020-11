Tenk om Donald Trump hadde vært Brann-supporter

Gullet skal hem – om vi bare tar i bruk litt Trump-logikk.

Hvis Donald Trump hadde vært Brann-supporter, hadde han krevd at vi kun teller opp legitime poeng, og Brann ville endt opp på toppen av tabellen, skriver innsenderen. Illustrasjon: Shutterstock/BT

Jørgen J. Stene Brannsupporter

For å vise galskapen som for tiden rår i amerikansk politikk, kan man prøve å anvende den samme Trump-logikken og retorikken på Brann i årets eliteserie. Hvis Donald Trump hadde vært Brann-supporter, kunne vi endt opp med følgende ytringer fra Det hvite hus:

Årets sesong i Eliteserien i fotball for menn har vært preget av kampfiksing og forfalskede resultater fra dommerne. Denne svindelen er satt i scene av den bedragerske institusjonen NFF for å hindre at Brann vinner serien og sende klubben ned i Obos-ligaen. Hvis serien stoppes nå, ser vi helt klart at Brann ikke kommer til å rykke ned (#stoppseriennå).

Innsenderen har latt seg inspirere av USAs avtroppende president, Donald Trump. Foto: Steve Helber / AP

Vi har fått inn utallige rapporter om upresis pipeblåsing, ensidig dømming, feilregistrerte mål, korrupsjon og uriktige resultater. At dette kun gjelder for kampene der Brann har tapt eller spilt uavgjort, er ikke tilfeldig. Det finnes tallrike eksempler på denne uretten:

Mange mål har på uforklarlig vis rent inn bakover selv om Brann har vært i overtall i forsvar og laget i balanse.

Brann burde hatt mange flere mål og poeng mot antatt dårligere motstandere (#allemålteller).

Trump-logikk: Kampen mot Rosenborg burde vært blåst av mens Brann fortsatt ledet 1–0. Her ser vi Even Hovland score det ikke-legitime 1–1-målet. #stoppkampene Foto: Marit Hommedal

Det er mistenkelig at klubber som bruker mye mindre penger enn Brann, ligger høyere oppe på tabellen (#stoppfotballkorrupsjonen).

I de fleste kampene har svindeldommerne godkjent mål mot Brann, selv om pålitelige vitner forteller at ballene som oftest aldri har vært over streken (#korruptedommerjævler).

I hjemmekampen mot Rosenborg ledet Brann 1-0 i 46 minutter. Kampen burde vært blåst av på dette tidspunktet og Brann tilkjent poengene. Likevel lot den inkompetente dommeren kampen fortsette. Dette førte til at Rosenborg scoret to ganger og vant dermed kampen på feil grunnlag. Følgelig må de siste målene regnes som ikke-legitime scoringer (#stoppkampene).

Dommerklovnen blåste av hjemmekampen mot FK Haugesund etter 94 minutter da Brann lå under 1-2, og motstanderen ble tilkjent seieren. Hvis han hadde latt kampen fortsette, hadde Brann vunnet klart (#fortsettkampene).

Pålitelige vitner forteller om funn av bunker med falske dommerkort i alle grøftene utenfor NFFs hovedkontor.

Ifølge sikre kilder har supportereffekter for Branns motstandere blitt funnet i dommergarderoben etter kampslutt.

Trump-logikk: Dommerklovnen blåste av kampen mot FK Haugesund etter 94 minutter da Brann lå under 1-2. Hvis han hadde latt kampen fortsette hadde Brann vunnet klart. #fortsettkampene Foto: Tor Høvik

Alt tyder på at det finnes et hemmelig, landsomfattende, pedofilt, antibergensk nettverk som motarbeider Brann på alle områder. Dette nettverket er en stat i staten og består av samfunnstopper, politikere, bedriftsledere, mediehus, og topplederne i NFF og Toppdommerforeningen (#dypstatenmotbrann).

Alle referater og resultater fra kampene der det påstås at Brann har tapt eller spilt uavgjort, er blitt feilaktig gjengitt av den sosialistbefengte bedragerpressen (#falskenyheter).

Kampfiksingen i årets serie har foregått på et nivå som vi aldri har opplevd maken til. Advokatene mine har derfor levert inn en rekke søksmål mot NFF, dommere og kamparrangører. Når vi kun teller opp legitime scoringer og poeng, er Brann på toppen av tabellen. Stopp tyveriet! #branngull2020

