Selv kjenner jeg den psykiske helsen daler for hvert nytt styringsgrep lærere og elever blir påført.

Roar Ulvestad er kritisk til satsingen på «livsmestring» i skolen. Det er ikke lærernes oppgave å være «hobbypsykologer for hele klasser», mener han. Foto: Tuva Wallem Skare

Roar Ulvestad Universitetslektor, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Fra høsten 2020 er for første gang «Livsmestring» inne som uttrykt tema for undervisningen i grunnskole og videregående. En umiddelbar reaksjon uttrykkes kanskje best med lydhermingsordet «huh?» – er det ikke dette jeg har holdt på med siden jeg begynte å undervise en syvendeklasse i 1995?

Er det ikke det skolen har prøvd å lære meg siden jeg selv begynte en høstdag i 1974? Er det ikke faglig og menneskelig utvikling en har holdt på med i alle timer, til alle tider? Lese, skrive, regne og så videre?

Det er lett å ironisere over noe som ser ut som en selvfølgelighet. Men selv om jeg har fulgt utviklingen av de nye planene for skolen siden det ble bestemt at gjeldende læreplan (Kunnskapsløftet) skulle fornyes (Fagfornyelsen), er jeg ikke beroliget med tanke på fremtiden.

Livsmestring ble først brakt på banen av Ludvigsen-utvalget, ledet av professor Sten Ludvigsen. Utvalget lagde en rapport med anbefalinger for en fornying av læreplanverket i skolen. De tre mest lysende ideene til kjempehodene som tenkte så det knaket i litteraturlistene, var å innføre tre tverrfaglige tema. Disse skulle forplikte på tvers av fagene og bidra til større faglig sammenheng og forståelse for elevene.

Ikke minst var de tre temaene ment å være tema som det er viktig utvikle ny kunnskap i for samfunnet: folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling. Noble tema som det i utgangspunktet oser livskvalitet og fremtid av.

Det er fristende å spørre seg om dette er et typisk eksempel på det man i retorikken kaller en falsk dikotomi: At vi nå skal holde på med disse temaene, kan se ut som en konstruert påstand om at vi ikke gjorde det før.

Slike grep er veldig vanlige i utdanningspolitisk snakk. Når man skal berede grunn for utvikling, er det så å si alltid gjennom dårlig skjult harselering med hvordan ting var før. Jeg er usikker på om det var puggeskole eller koseskole vi hadde før; begge begrepene har blitt brukt for å forsvare endring, selv om jeg personlig aldri har kost meg med pugg.

Livsmestring som tema i skolen er godt kritisert i en fersk bok av psykolog og filosof Ole Jacob Madsen. Jeg har tillit til hans kritikk av de rent psykologiske farene ved å la dette temaet få en altfor styrende posisjon i skolen.

Vi er lærere, ikke psykologer. Å kjenne på vondtene er en del av oppveksten, og vi har et hjelpeapparat som er skolert til å ta seg av dem som har utfordringer som bikker over i psykisk sykdom (psykopatologi). Vi kan og skal forebygge med fokus både på individet og gruppens vel, men det er en grense vi ikke skal tråkke over.

Den berømte Max von Manen kalte det for «pedagogisk takt». Å applisere «livsmestring» på bred front kan vise seg å være ganske pedagogisk taktløst, om vi skal begynne å leke hobbypsykologer for hele klasser.

Om det er slik at vi skal bygge robusthet for at elevene bedre skal takle en stadig mer krevende skole, er vi på tvilsom vei. Da tar vi symptomene og ikke årsakene.

Respekten for elevens integritet er første bud for en lærer. Samtidig er det en vedvarende utfordring å få for eksempel ungdomsskoleelever til å bli interesserte i noe annet enn seg selv og komme ut av «tenåringsboblen». Dette adresserer læreplanen for norsk på følgende måte: I norsk handler det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring om å utvikle elevenes evne til å uttrykke seg skriftlig og muntlig.

Dette gir elevene grunnlag for å kunne gi uttrykk for egne følelser, tanker og erfaringer, noe som er viktig for å håndtere relasjoner og delta i et sosialt fellesskap. Lesing av skjønnlitteratur og sakprosa kan både bekrefte og utfordre elevenes selvbilde og dermed bidra til deres identitetsutvikling og livsmestring.

Undervisning dreier seg ofte om å lære hva som finnes utenfor ens egen synsede, emosjonelle og selvsentrerte sfære. Gjennom å lære om andre ting enn seg selv, vil en til sist lære noe om seg selv og de store og små sammenhengene en går inn i løpet av livet.

Språk-, historie- og kulturfagene handler om å bygge en beredskap for hva som kan gå galt, og hva man selv kan gjøre for at det ikke skal gjøre det. Det er i fagene mitt oppdrag finnes: Å dyktiggjøre eleven for livet, et oppdrag som har eksistert lenge før Ludvigsen-utvalget.

Jeg var selv med i et utvalg satt sammen av Utdanningsdirektoratet, for å lage det som kalles kjerneelementer. Vi lagde også de første utkastene til hva norskfaget kunne tilføre eleven av forståelse for de tverrfaglige temaene. Dette var i norskfaget.

Jeg føler meg derfor berettiget til å synse noe, og jeg blir provosert og forbanna når jeg nå ser stadige tilløp til kupping av noe som skulle være elevene og lærernes redskaper i en mer sammenhengende faghverdag.

Det vi gjorde, var å granske skolefaget og fagtradisjonen og formulere hva som er norskfagets særlige bidrag til for eksempel livsmestring. Tanken var ikke å finne opp kruttet på ny, men mer en kartlegging av hvor kruttet er lagret, og om det fremdeles var tørt.

En kongstanke i hele fagfornyingen var at det nye planverket skulle styrke både lærerens faglige autonomi, og elevens opplevelse av relevans, bredt forstått. Vi ble fort klar over at lærebokforlagene fulgte fagfornyingsprosessen med eselørene på stilk og de tykkeste lesebrillene, slik at de kunne pumpe ut læreverkene sine, glansede og fine, så snart læreplanen ble klar.

I tillegg er det både offentlige og private aktører som av kommersielle og/eller idealistiske grunner, har arbeidet frem hele undervisningsopplegg for de ulike temaene. Sjelden gratis.

Disse følger ofte en didaktikk som vi nå har forsøkt å gravlegge i 20 år minst i skolen: Les teksten – gjør oppgavene. Er de vanskelige, les teksten en gang til.

På toppen av det hele har vi skoleledere som tror at de tverrfaglige temaene er en tryllestav, som de kan bruke til å forkaste timeplanen og kjøre på med livsmestringsdager, demokratiuker, bærekraftskafeer eller hva det nå måtte være, helt på kant med faglærernes autonomi og fagansvar.

De tverrfaglige temaene var ment som en bevisstgjøring av hva det er naturlig for enkeltfaget å arbeide med innenfor et gitt tema, ikke tvangsmidler til å styre lærerne og elevene mot deres vilje til å bruke en spesiell undervisningsmetode.

Fagfornyingen, med tverrfaglige tema, er dømt til å mislykkes om ikke definisjonsmakten får være hos dem som skal ha den, fellesskapet bestående av lærere og elever.

Det blir ikke mye livsmestring om vi ikke får prøve oss selv. Selv kjenner jeg den psykiske helsen daler for hvert nytt styringsgrep dette sårbare fellesskapet blir påført. Heldigvis er kampinstinkt bedre enn piller.

