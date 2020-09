Morsinstinktet fortalte meg at noe var galt

Barnekreft. Et ord som ikke burde vært funnet opp.

Markus ble født med en svært sjelden krefttype, som årlig rammer fem barn. Bare 13 dager gammel ble han operert for kreft. Foto: Privat

Debattinnlegg

Linn Omre Jakobsen aktiv i Barnekreftforeningen

For litt siden fikk jeg en e-post som fikk meg til å tenke. Den inneholdt et viktig spørsmål: Hva bør man skrive i en mail til en kollega som nettopp har fått kreft? Hun ville vise at hun brydde seg, men visste ikke hvordan hun skulle formulere seg.

Hun spurte meg, fordi hun visste at jeg har vært kreftpårørende. Min sønn Markus ble født med kreft i januar 2016.

Barnekreft. Et ord som ikke burde vært funnet opp. Et ord som fortsatt skremmer meg og vekker enorme følelser. På et øyeblikk er jeg tilbake til den dagen min nyfødte sønn ble kreftoperert, kun 13 dager gammel.

Jeg forsto det allerede da jeg kom hjem fra sykehuset etter fødselen. Morsinstinktet mitt sa meg at noe var galt. For selv om Markus spiste godt, endte alle måltidene med oppkast. Markus gikk raskt kraftig ned i vekt og ble sendt tilbake til sykehuset. Undersøkelsene viste at Markus hadde en blokkering i tarmen og måtte opereres.

Jeg har aldri vært så redd i mitt liv som da den lille kroppen ble lagt i narkose.

Fakta Nevroblastom Nevroblastom er en svulstsykdom som oppstår hos spedbarn og småbarn i den delen av nervesystemet som heter det sympatiske nervesystem. Primærsvulsten befinner seg oftest i binyremargen eller på bakre bukvegg. Nevroblastom er den fjerde hyppigste kreftsykdommen hos barn. September er den internasjonale barnekreftmåneden. Les mer

Like etter fødselen forsto Line Omre Jakobsen at noe var galt med sønnen. Foto: Privat

Da operasjonen var overstått, ville kirurgen snakke med meg. Vi gikk inn på et møterom, der han presenterte meg for en annen lege, en onkolog. Jeg rakk å tenke «dette lover ikke godt».

Dessverre fikk jeg beskjeden jeg fryktet aller mest. Markus hadde noe som kalles for nevroblastom, en ondartet svulst. I Norge fødes det 60.000 barn årlig, og av disse blir seks diagnosert med nevroblastom. Det vil si at det er 0,01 prosent sjanse for å få sykdommen.

Jeg satt der inne i kanskje 20 minutter. Det føltes som en evighet. «Er det kreft?» spurte jeg. «Ja», svarte de.

Etterpå fikk jeg ikke med meg noen ting. Jeg bare så at munnene deres beveget seg. Alle så på meg. Jeg klarte ikke tenke, ikke puste. Jeg ble kvalm.

Kirurgen spurte om jeg hadde forstått det han sa. Jeg nikket og bare stirret på han.

Så prøvde jeg å ringe mannen min, som ikke svarte. Jeg ringte igjen og igjen. Ringte pappa. Ringte mannen igjen, endelig svarte han. Det var ikke så mye jeg kunne fortelle , jeg hadde tross alt ikke fått med meg annet enn at det var en kreftsvulst.

Markus er erklært kreftfri, selv om han ikke er friskmeldt. Foto: Privat

Men Markus var heldig. Det viste seg å ikke være spredning. Svulsten ble i sin helhet operert ut av den lille kroppen.

Etter tre år med behandinger og operasjoner, er han nå erklært kreftfri, selv om han ikke er friskmeldt. Bortsett fra at den ene nyren hans ble skadet i forbindelse med operasjonen, vokser og utvikler han seg normalt.

Å være mamma til et kreftsykt barn er åpenbart det tøffeste jeg noen gang har opplevd, og jeg har følelsesmessig vært ute av meg selv.

Heldigvis har jeg et stabilt, godt og omsorgsfullt nettverk rundt meg. Folk som tør å spørre meg hvordan jeg har hatt det. Som virkelig stiller opp, og som tydelig har vist sin støtte.

De turte å være medmennesker. Selv om jeg ikke tok mye kontakt eller dro på besøk, viste de meg at de var der for meg. De fortsatte å ringe meg, spurte hvordan jeg hadde det, lyttet og kom på besøk.

For meg handlet det om å vite at jeg hadde disse fantastiske menneskene rundt meg. At de støttet meg, og visste hva jeg gikk gjennom. At jeg alltid hadde dem å ringe til.

Jeg synes det er både modig og flott å tørre å være et medmenneske. Jeg har fremdeles de samme menneskene rundt meg, og jeg vet at de er her ubetinget for guttene og meg.

Så til min bekjente som ville oppmuntre sin kreftsyke kollega, var mitt råd: Skriv at du er tenker på vedkommende. Vis at du er her for han eller henne. Ekte omtanke varmer.

Kjenner du noen som har det litt vanskelig, er syk eller kanskje bare ser litt sliten ut: Tør å spørre hvordan de har det! Lytt og still oppfølgingsspørsmål når de svarer. Vis at du bryr deg.

Linn Omre Jakobsen blogger på: https://frubever.bloggnorge.com/